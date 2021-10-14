У президента Латвии диагностировали COVID-19: он был вакцинирован

ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, который президент Латвии Эгилс Левитс сдал в среду, 13 октября, показал положительный результат. При этом государственный лидер получил двойную дозу вакцин официальным препаратом.

Об этом сообщило латвийское издание Delfi. Левитс почувствовал недомогание, когда возвращался после рабочего визита в Швецию и на границе с Латвией проверил наличие антител путем экспресс-тестирования.

Известно, что уже сегодня, 14 октября, у латвийского президента назначена встреча с новоизбранным коллегой из Эстонии Аларом Карисом. Однако в связи с заболеванием Левитса, с Карисом проведет встречу спикер парламента (Сейма) Латвии Инара Мурниеце.

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Отметим, что согласно информации от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прививки от COVID-19 не обеспечивают 100%-й защиты от заражения коронавирусом. Однако иммунизация позволяет пациенту в разы снизить риски острого протекания болезни и летального исхода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Филиппин Родриго Дутерте сделал неоднозначное заявление, призвав вакцинировать население, которое боится прививок и отказывается их делать, прямо во сне.