У побережья Италии разбилась лодка с мигрантами, погибли 59 человек: среди жертв – дети

Возле побережья Италии разбилась деревянная парусная лодка, перевозившая мигрантов в Европу. Вследствие этого погибли по меньшей мере 59 человек, в том числе 12 детей.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. 81 человек выжил после кораблекрушения. Двадцать из них были госпитализированы, в том числе один человек в реанимации.

Судно, которое шло из Турции и перевозило людей из Афганистана, Ирана и ряда других стран, затонуло в бурном море перед рассветом недалеко от Стеккато-ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии.

Инцидент возобновил дискуссию о миграции в Европе и Италии, где новые жесткие законы для благотворительных организаций по спасению мигрантов вызвали критику со стороны Организации Объединенных Наций и других организаций.

Министр внутренних дел Маттео Пиантедоси, прибывший на место происшествия, сказал, что 20-30 человек могут быть пропавшими без вести, на фоне сообщений выживших о том, что на лодке находилось от 150 до 200 мигрантов.

Судно отплыло из западного турецкого порта Измир около четырех дней назад и было замечено в 74 км от побережья Италии поздно вечером в субботу самолетом пограничного агентства Европейского Союза.

На его перехват были отправлены патрульные катера, но плохая погода вынудила их вернуться в порт, затем власти мобилизовали поисковые отряды вдоль береговой линии.

Таможенная полиция сообщила, что один выживший был арестован по обвинению в торговле мигрантами.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей и обвинил торговцев людьми, которые наживаются, предлагая мигрантам "ложную перспективу безопасного путешествия".

Италия является одним из основных пунктов высадки мигрантов, пытающихся проникнуть в Европу по морю, причем многие из них стремятся отправиться в более богатые страны Северной Европы. Но для этого они должны отважиться на самый опасный маршрут миграции в мире.

С 2014 года в рамках проекта ООН по пропавшим мигрантам было зарегистрировано более 20 000 смертей и исчезновений в центральном Средиземноморье. По его оценкам, в этом году умерло или пропало более 220 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, двенадцать мигрантов 2 февраля были найдены мертвыми в небольшом турецком городке Ипсал вблизи границы с Грецией. Люди якобы замерзли насмерть, это произошло спустя неделю после того, как обе страны накрыл редкий снежный шторм. Происшествие вызвало дипломатический конфликт между государствами, которые обменялись обвинениями.

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