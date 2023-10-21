У НАТО достаточно ресурсов для помощи Израилю и Украине, – замгенсека Альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Североатлантический Альянс действительно готов помогать Украине и Израилю в крайне сложный исторический момент для обоих государств. При этом ему абсолютно хватит ресурсов, чтобы восполнить все потребности двух армий по защите своих границ и освобождения земли от врага.

С такими словами политик выступил на телеканале Digi24. Он заметил, что у самого НАТО сейчас существует две угрозы – это Россия и мировой терроризм.

"Россия была бы рада, если бы внимание Запада было приковано к ближневосточному противостоянию и это бы сместило акцент с военных действий в Украине. Но этого не случится. Мы сможем справиться с двумя ситуациями, мы надеемся как можно быстрее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", – обозначил Джоане.

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Он добавил, что вспышка военного конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС не застали НАТО врасплох. Альянс готов к любым вызовам, и остается верен своим основополагающим принципам сохранения и поддержания международной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 миллиардов для помощи Украине и Израилю. Из них – 61,3 млрд долларов должны быть направлены на помощь ВСУ.

Он также сравнил кремлевского диктатора Путина и террористов ХАМАС. Таким образом политик объяснил американцам, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль.

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