Вчера Институт Роберта Лансинга со ссылкой на инсайд в "европейской разведке" обнародовал информацию, что Россия может готовить теракты в Беларуси, в которых обвинит бойцов полка Калиновского. Цель сместить акценты теракта в "Крокусе", закрепить "украинский след", а главное – вынудить Лукашенко двинуть войска в Украину.

Инсайд – дело такое. Но есть сумма фактов, которые создают бросающийся в глаза фон.

Во-первых, Лукашенко с трудно объяснимым рвением дезавуировал ложь Путина, что "террористы из Крокуса двигались в Украину". Настаивая, что в Беларуси террористам места нет.

Во-вторых, российские медиа начали выпячивать, что РФ закупает топливо на белорусских НПЗ, в частности в Мозыре. Фактически, специально рисуя на Мозырском НПЗ мишень и легализуя его как цель для атаки. Причем, не для дронов, а для "диверсантов/партизан". Я этот сюжет подробно разбирал.

В-третьих, Лукашенко внезапно совершил выезд к Сувалкскому коридору и поиграл в агрессора. Явная провокация. А Лукашенко точно не идиот, чтоб не понимать, как это будет воспринято. Специально сделано.

Вчера минский вождь посетил Гродно, где много наговорил. Сначала он заявил жителям города, что Гродно – белорусский город и его никому не отдадут. Затем с нажимом отметил, что Беларусь хочет мира, но готовится к войне.

В общем, из России Лукашенко настойчиво сигналят, что враги в Украине. А Грыгоровыч исполняет традиционный номер "ой не чує баба" и настаивает, что супостаты на западе. И надо оборонять союзное государство. Он костьми ляжет, но натовские полчища к России не подпустит! Вот таковский он человек!

Логика манипуляций Кремля с Беларусью многослойная.

Во-первых, раздёргать украинские войска. На Донбассе россияне давят, но постепенно выдыхаются. Кампания усиленного рекрутинга только началась. Им необходимо несколько месяцев для накопления сил. Толкнуть Беларусь в войну – это сложно, но обострить ситуацию, привести армию в движение, чтобы Украина была вынуждена увеличить присутствие войск на северной границе (1000 км на минуточку), реально. А ведь ещё граница с РФ от Чернигова до Луганской области. Где могут имитировать подготовку к наступлению на Киев-Сумы-Харьков.

Во-вторых, начать активно использовать воздушное пространство Беларуси для атак Украины "в качестве ответной меры". Это прикладное решение Москва может выдавливать из петляющего Грыгоровыча.

Если проанализировать, когда были всплески дезинформации о "готовности Лукашенко напасть на Украину буквально завтра", заметна корреляция: в эти моменты либо России была нужна передышка, либо она пыталась помешать концентрации украинских войск.

Факт в том, что Лукашенко лезть в войну триста лет не надо по максимально прозаичным причинам.

Сейчас он тихонько монетизирует свой прокси-статус в обе стороны, и санкции не особо мешают. Самое мизерное – продаёт "казахский" лес в ЕС. Влезет в войну – моментально лишится массы бонусов и рискует потерять власть.

Белорусская армия имеет не просто нулевые – отрицательные шансы в случае контакта с украинскими частями. Белорусские пограничники вообще прячутся при виде наших.

Среди беларусов война – максимально непопулярная затея. Номинально там можно мобилизовать сотни тысяч людей. Но неизвестно, кому от этого будет хуже. Разве что Кремль переоденет в белорусскую форму жителей Поволжья и Урала, ибо Кавказ трогать нельзя, а буряты на исходе.

Первый шаг в сторону Украины – автоматически минус Мозырский НПЗ и ещё ряд предприятий. Просто в первые же пару часов. ФСБшные "партизаны" могут взорвать на заводе что-то некритичное с целью имитации и подстрекательства. В случае реальной войны украинская армия ничего имитировать не будет – аннигилирует его очень быстро.

Выбор у Лукашенко сложный, но есть.

Россияне могут его запугивать всякими неприятностями.

Украинцы в случае попытки агрессии со стороны Минска запугивать не будут. Спасаться придётся минимум в Китае. Хотя не факт, что 1) успеет, 2) примут.