Турция может получить разрешение на закупку истребителей Eurofighter: на что способны самолеты. Фото

Германия дала разрешение на начало технических переговоров по закупке Турцией 40 истребителей Eurofighter Typoon для ее военно-воздушных сил. Они продлятся примерно три недели.

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Об этом сообщило издание Euro News. Отмечается, что в случае положительного решения Анкара сперва сможет приобрести 24 истребителя, и впоследствии это количество будет доведено до 40.

Техническая делегация состоит из экспертов из Великобритании, Италии, Испании и Германии, входящих в консорциум Eurofighter. Они уже прибыли в Турцию. В рамках переговоров будут обсуждаться технические вопросы, в частности этапы процесса закупки истребителей, как будет осуществляться подготовка персонала и как будет реализоваться программа технического обслуживания.

С закупкой истребителей Eurofighter на вооружении турецких ВВС впервые появятся радары с активной фазированной антенной решеткой (AESA). Они могут излучать волны в более широком диапазоне частот, поэтому их становится трудно обнаружить. Благодаря этому корабли и самолеты могут оставаться незаметнее, даже если они излучают сильные радиолокационные сигналы.

Германия, длительно блокировавшая продажу оружия и оборонного оборудования Турции, в последнее время начала демонстрировать признаки смягчения своей позиции.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. "Тайфун" первоначально создавался как истребитель завоевания преимущества в воздухе, но при разработке и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет.

Под каждой половиной крыла "Еврофайтера" может поместиться по две крылатые ракеты RBS-15 или по три Sea Killer. Помимо ракетно-бомбового вооружения, самолет может применять свою 27-мм быстрострельную пушку Mauser BK-27.

По состоянию на сегодняшний день Typhoon находится на вооружении четырех стран-производителей (Великобритании, Германии, Италии и Испании), а также Австрии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Омана.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украине нужно еще большое количество современных истребителей вдобавок к F-16, которые уже получило наше государство. Он отметил, что уже есть договоренности о передаче F-16 и Migare. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon.

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