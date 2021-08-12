Турецкая компания Baykar планирует открыть в Украине центр производства беспилотников

Турецкая компания "Baykar", которая специализируется на создании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), готова зайти на украинский рынок. Сейчас компания разрабатывает соответствующий инвестиционный проект.

Об этом рассказала заместитель генерального директора компании по вопросам инвестиций Наталья Озден, передает агентство "Интерфакс-Украина". Она указала, что в планы "Baykar" входят создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

"Инвесторы хотят прийти в Украину, и есть законы – о поддержке проектов со значительными инвестициями, об индустриальных парках. Но пока их сложно практически применять. Наше руководство ожидает механизмы реализации", – заметила Озден.

Видео дня

Представитель Baykar указала, что производитель выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как может отразиться на украинской экономике мораторий на инвестиции в отрасль электроэнергии.