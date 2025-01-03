Церемония открытия председательства Польши в Совете ЕС: Кошта заверил, что Украина должна остаться 'ключевым приоритетом' в 2025 году

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что Украина должна оставаться ключевым приоритетом для стран ЕС в 2025 году. Европа должна твердо поддерживать Киев для достижения справедливого и продолжительного мира.

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Об этом Кошта заявил во время официальной церемонии открытия Польского председательства в Совете ЕС. Мероприятие прошло 3 января в Варшаве.

Как отметил Кошта, девиз польского председательства в Совете ЕС есть слова "Безопасность, Европа!". Этот лозунг подчеркивает необходимость усиления безопасности на континенте.

"Вопрос Украины должен оставаться нашим ключевым приоритетом. В этом году мы должны твердо стоять на стороне Украины, поддерживая ее так решительно и долго, как это потребуется, чтобы добыть в борьбе комплексный, справедливый и длительный мир. Международное право должно победить, учитывая свободу украинского" народа и нашу общую безопасность", – отметил Кошта.

Президент Евросовета отметил важность укрепления обороноспособности ЕС, что должно стать стратегическим приоритетом. Он также призвал к повышению автономии Европы через общие инвестиции и инновационные решения, а также к строительству сильного трансатлантического партнерства и активного сотрудничества с НАТО.

Кошта отметил, что в рамках этих усилий в начале февраля запланирована неформальная встреча европейских лидеров, посвященная вопросам обороноспособности. В мероприятии примут участие генсек НАТО и премьер-министр Великобритании.

Напомним, 1 января Польша получает председательство в Евросоюзе. На фоне скандалов последнего председательства в ЕС Венгрии, когда из-за деструктивного поведения венгерского премьер-министра Орбана некоторые страны союза даже по-настоящему требовали досрочно отменить его, передачу полномочий от Будапешта в Варшаву вполне можно считать положительным шагом как для ЕС, так и для Украины.

О том, чего ждать от председательства Польши в Совете ЕС – читайте в материале OBOZ.UA.

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