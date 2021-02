В США взорвали бывшее казино и отель Трампа: видео падения Trump Plaza

В Атлантик-Сити (США) в среду, 17 февраля, взорвали бывшее казино и отель Trump Plaza из-за того, что здание начало разрушаться – куски фасада отслаивались и падали на землю.

Как пишет Politico, заведение, где раньше веселились кинозвезды, спортсмены и рокеры, а бывший президент Дональд Трамп "оттачивал свои навыки бравады и шумихи" – превратилось в дымящуюся груду развалин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Серию контролированных взрывов произвели около 9 часов утра (по местному времени). Здание разрушилось волнообразно, пока на ее месте не поднялось гигантское облако пыли. В целом, конструкция рухнула менее чем за 20 секунд.

Обанкротившееся казино раньше позиционировало себя как "центральное место в Атлантик-Сити".

"То, как мы поместили Trump Plaza и город Атлантик-Сити на карту всего мира, было действительно невероятным", – заявил Берни Диллон, менеджер по мероприятиям в этом казино с 1984 по 1991 год.

Диллон указал, что в Trump Plaza отдыхало множество звезд, среди которых Мик Джаггер, Джек Николсон, Мадонна, Шон Пенн, Барбра Стрейзанд, Дон Джонсон, Мухаммед Али, Опра.

Чтобы разрушить высотку, бригады подрывников разместили взрывчатку в стратегических точках вдоль опорных конструкций, чтобы выбить их из-под здания, в результате конструкция рухнула с наклоном в северо-восточном направлении.

Хотя здание построил Трамп, его, а также еще одно бывшее казино экс-президента США в 2016 году выкупил другой миллиардер – Карл Айкан.

Сам Трамп перестал быть владельцем Trump Plaza в 2009 году после серии заявлений о банкротстве.

Trump Plaza был последним из четырех казино Атлантик-Сити, которые закрылись в 2014 году из-за перенасыщенности рынка.

