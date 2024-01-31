Три страны договорились ускорить развертывание войск на восточном фланге НАТО: что происходит

Германия, Нидерланды и Польша подписали во вторник соглашение, направленное на сокращение бюрократической волокиты, препятствующей быстрому трансграничному передвижению войск и вооружений по одному из основных коридоров, ведущих от Северного моря к восточному флангу НАТО. После широкомасштабного вторжения России в Украину и НАТО, и Европейский Союз начали ускорять подготовку на случай возникновения военного конфликта с Москвой.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Ожидается, что США и другие союзники по НАТО направят крупные военные подкрепления через порты Северного моря через Германию и Польшу на восточный фронт.

В настоящее время НАТО проводит крупнейшие военные учения со времен окончания холодной войны под названием "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 000 военнослужащих.

Выступая на мероприятии в Европейском оборонном агентстве ЕС в Брюсселе, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что крайне важно создать условия, позволяющие быстро развернуть военные силы до того, как возникнет какой-либо возможный конфликт.

"География такая, какая она есть. Это означает, что мы должны иметь возможность быстро перемещаться из Нидерландов через Германию в Польшу", – сказала она перед тем, как три страны подписали письмо о намерениях по более тесному сотрудничеству в контексте военной мобильности.

НАТО предупредила своих членов, что слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией.

Силам НАТО по-прежнему необходимо соблюдать множество различных правил, начиная от предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел упрекнул лидеров европейских государств, которые заявляют об "усталости" от войны, которую Россия ведет против Украины. Политик сказал, что нет оснований говорить об усталости, ведь ракеты падают на украинские города.

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