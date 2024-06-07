Трамписты, коммунисты, конспирологи: кто из американцев требует прекратить поддержку Украины. Исследование Texty.org.ua

Журналисты Texty.org.ua составили список американских политиков, медийщиков, аналитиков, экспертов и организаций, активно выступающих против оказания военной помощи Украине. В список вошли 392 человека и 77 организаций.

По утверждению журналистов, более половины фигурантов этого списка относятся к движению правых сил. Это преимущественно политики трамповского крыла Республиканской партии.

Приблизительно каждый восьмой фигурант этой базы — представитель движения левых сил. Это преимущественно антивоенные активисты и партии левого толка.

Остальные противники помощи Украине не ассоциируют себя с определенными идеологическими платформами. Это преимущественно представители медиа и аналитических центров, выступающих против вмешательства США в дела других стран.

Как отмечают в исследовании журналисты, у большинства фигурантов этой базы нет прямых доказанных связей с российским правительством или пропагандистами. В то же время аргументы, которые они приводят, призывая власть отстраниться от Украины, повторяют ключевые месседжи российской пропаганды, направленной на то, чтобы лишить украинцев возможности обороняться с помощью западного оружия и средств.

Как отмечают журналисты Texty.org.ua, только 50 фигурантов этой базы продолжают после 24 февраля 2024 сотрудничать с российскими медиа и проектами, финансируемыми российскими властями.

Среди личностей и организаций, наиболее сплачивающих вокруг себя активных противников поддержки Украины:

Дональд Трамп – 45-й президент США, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2024 году. Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения Трамп лично не высказывался против Украины, он остается ключевым центром тяготения для последовательно выступающих против поддержки Украины.

Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, известный ультраконсервативным взглядам. Наибольшую популярность получил как ведущий политического ток-шоу Tucker Carlson Tonight на Fox News. Активный трампист продвигает российскую пропаганду в отношении Украины. В начале 2024 года взял интервью у Владимира Путина, в котором российский диктатор два часа рассказывал миру вымышленную историю о том, почему Украины не существует.

Codepink — левая правозащитная группа, основанная в 2002 году Джоди Эванс и Медеей Бенджамин для противостояния войне в Ираке. Получает финансирование от грантовых организаций, связанных с Коммунистической партией Китая (КПК). По словам осуждает действия РФ, но причину войны видит в расширении НАТО. Считает, что Украина виновата в агрессии России. Требует отмены санкций против "простых россиян" и учитывать интересы РФ.

Russia Today (RT) — государственное российское медиа, транслирующее антиукраинские нарративы на международную аудиторию. По данным сайта SimilarWeb, количество посещений сайта в марте 2024 составило более 93 млн. Из них 8% были пользователями из США (около 7,5 млн), а 3% — из Канады.

После того, как RT America закрыли, а YouTube-канал RT заблокировали, канал "переехал" на видеохостинговую платформу Rumble, имеющую репутацию убежища консерваторов и приверженцев теорий заговора.

На RT до сих пор работают многие американские журналисты. Десятки фигурантов исследования работали, работают или являются частыми гостями эфиров на RT.

Консервативные аналитические центры – организации, адвокатирующие невмешательство США во внешнюю политику. Среди этих центров крупнейшими и влиятельными являются Институт ответственного государственного управления Квинси (Quincy Institute for Responsible Statecraft) и Фонд "Наследие" (Heritage Foundation).

Infowars – американский ультраправый сайт, специализирующийся на распространении фейковых новостей и конспирологических теорий. Главный редактор этого сайта Алекс Джонс (в 2022 суд признал его виновным в распространении дезинформации об убийстве в школе) часто гостит на эфирах у Такера Карлсона, который представляет его как "запретного пророка" и "носителя скрытых истин".

Журналисты отмечают: их исследование не исчерпывающий перечень всех публичных лиц, которые считают, что Украину нужно оставить без помощи. Это лишь срез заметных голосов и распространенных тезисов, часто созвучных с транслированием Кремля.