Трамп задумался о новой должности: это может быть первым случаем в истории

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы может выдвинуть себя на должность спикера Палаты представителей. Ранее с этой должности отстранили Кевина Маккарти.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщило издание Politico. Журналисты отметили, что такую информацию получили от одного из членов Республиканской партии.

По словам источника, Трамп якобы хочет совершить визит в Капитолий уже на следующей неделе и выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.

Однако, окончательное решение, по данным собеседника издания, еще не принято. Представители Республиканской партии соберутся 10 октября на внутренний форум кандидатов. Выборы спикера законодателей должны состояться 11 октября.

Видео дня

В материале Politico говорится, что Трампу для победы нужна практически единогласная поддержка Республиканской партии в Палате представителей, что может стать препятствием для одиозного экс- президента.

Также издание отметило, что Палата представителей никогда не выбирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не является конституционным требованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!