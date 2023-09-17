Трамп выдал, что Украина должна была отдать российским оккупантам Крым и другие оккупированные области

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил крайне крамольное, как для кандидата на новый политический срок, мнение, что Украина могла бы уступить России отнятые последней территории, что якобы привело к финалу войны. Одиозный политик и бизнесмен считает, что у украинской стороны крайне низкие шансы на победу, поэтому стоит "пожертвовать" меньшим.

Такую идею Трамп обозначил в комментарии NBC News. Он иронично заметил, что если бы Киев не был таким принципиальным, никто бы не погиб в войне.

На уточняющий вопрос журналистов, бывший американский президент отметил, что подразумевает Крым и ряд других регионов, которые уже оккупированы Москвой.

Напомним, ранее Трамп пообещал посадить своих политических врагов в случае, если он будет переизбран на выборах в 2024 году. Одним из таких явных противников он назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп продолжает настаивать на том, что он сможет закончить российскую войну против Украины "в течение 24 часов", если его выберут президентом Америки. Мол, для этого достаточно позвонить Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину и заставить их заключить мирный договор.

Также опальный представитель Республиканской партии США указал, что ему приятно, когда диктатор Путин отзывается о нем с пиететом. Примечательно, что кремлевский диктатор действительно хвалил Трампа за слова о готовности "закончить войну в течение 24 часов".

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