Говорят, что выдвижение Ди Вэнса в вице-президенты не добавит Трампу голосов избирателей: тот, мол, является Трампом 2.0, а следовало взять кого-то из внутренней оппозиции — например, Никки Хейли.

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Но, если бы он взял себе в пару Хейли, для него очень быстро нашли бы нового снайпера, который бы уже не промахнулся. А теперь убивать Трампа нет никакого смысла: вместо него тогда будет Трамп в квадрате.

Трупы в президенты не выбирают, так что Трамп свои шансы увеличил, в том числе, кстати, и шансы дожить до конца срока.

Второй великолепный ход Трампа всех вообще поразил: он пообещал не помогать Тайваню — разве что за очень большие деньги.

Такое заявление не только принесёт ему голоса трёхмиллионной китайской диаспоры — значительно более прокитайской, чем протайваньской, но и нивелирует определённые опасения Пекина относительно Трампа-президента, которые могли бы побудить Си помочь Байдену — например, посодействовав прекращению войны в Украине на условиях, приемлемых для действующей администрации США.

Теперь Китаю (и китайцам в Америке) нечего бояться, ведь Трамп, оказывается, будет не хуже Байдена, а наоборот — лучше.

За несколько суток защитить (уже после покушения!) свою жизнь и сделать полуторамиллиардный Китай из врага другом — это сильно.