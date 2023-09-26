Трамп в случае избрания президентом США может ослабить санкции против РФ и замедлить поставки оружия Украине – FT

Дональд Трамп в случае избрания президентом США может ослабить санкции против России. Он также, вероятно, постарается замедлить поставки оружия Украине.

Об этом в материале для The Financial Times написал британский журналист Джанан Ганеш. "При Трампе США сократят масштабы и степень соблюдения санкций против России. Это также замедлит поставки техники в Украину", – считает он.

По словам журналиста, такие шаги будут оправданы тем, что США будут поставлены на первое место.

Отмечается, что ничто так не способствовало глобальному влиянию Америки со времен первой войны в Персидском заливе, как поддержка Украины. Но теперь мир знает, что он может "связать" третью по величине армию на Земле на неопределенный период из-за пожертвований из арсенала Пентагона.

Видео дня

"Проблема в том, что националисты хуже всего читают информацию о национальных интересах. И поэтому Трамп и его сторонники в Конгрессе бросят Украину", – пишет Джанан Ганеш.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления предыдущего лидера США Дональда Трампа, который вызвался "прекратить кровопролитие в Украине", не называя, кто должен победить в войне. Он призвал скандального американского политика публично поделиться собственной "формулой мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп выразил крайне крамольное, как для кандидата на новый политический срок, мнение, что Украина могла бы уступить России отнятые последней территории, что якобы привело к финалу войны. Одиозный политик и бизнесмен считает, что у украинской стороны крайне низкие шансы на победу, поэтому стоит "пожертвовать" меньшим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!