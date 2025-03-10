Трамп требует, чтобы Зеленский ушел в отставку для возобновления помощи от США – Bild

Президент США Дональд Трамп может не возобновить оказание Украине военной помощи, пока должность президента занимает Владимир Зеленский. Так он якобы хочет заставить главу украинского государства уйти в отставку.

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Об этом говорится в материале BILD. Отмечается, что глава Белого дома "видит в нем не партнера, а препятствие", поэтому стремится политическим давлением заставить Зеленского покинуть пост президента.

"За закрытыми дверями говорят, что Трамп хочет заставить Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины", – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что ранее издание Politico писало, что американские чиновники уже якобы уже встречались с представителями украинской оппозиции – Юлией Тимошенко и Петром Порошенко, чтобы обсудить с ними возможные выборы.

В то же время, профессор Кельнского университета, политолог Томас Егер в интервью BILD предположил, что Трамп хочет свести счеты с Зеленским за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена (сына Джо Байдена) в 2020 году.

По его словам, российского диктатора Путина также "не устраивает" кандидатура Зеленского, который бросает ему вызов уже более трех лет войны.

"Я считаю, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на встрече со своим американским коллегой Марко Рубио три недели назад: "С Зеленским ничего поделать нельзя", – отмечает Егер.

В то же время, политолог подчеркнул, что возможные новые выборы в Украине будет сложно организовать, "и это будет идеальной возможностью для Путина манипулировать их результатом".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, Зеленский извинился перед Дональдом Трампом за инцидент в Овальном кабинете. Президент Украины отправил ему письмо.

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