Трамп подал иск на $100 млн против издания NYT, трех журналистов и своей племянницы: названа причина

45-президент США Дональд Трамп подал судебный иск против американского издания The New York Times и трех его журналистов: Сюзанна Крейг, Дэвид Барстоу и Расс Бюттнер. Иск подан также против племянницы Трампа – Мэри Трамп.

Как сообщает NYT, сумма иска составляет 100 млн долларов. Трамп обвинил СМИ и племянницу в сговоре с целью получить его личные данные, которые были опубликованы журналистами, а также в книге родственницы.

В публикациях NYT рассказывалось об уклонении семьи Трампа от уплаты налогов. За такое журналистское расследование авторы в 2018 году трое его авторов получили Пулитцеровскую премию.

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В иске указано, что Трамп требует "возмещения убытков в размере, который будет определен в суде, но считается, что он составляет не менее ста миллионов долларов". Также он считает, что раскрытие Мэри Трамп налоговой информации СМИ было незаконным нарушением контракта. Потому что раскрытие якобы нарушило мировое соглашение 2001 года между семьей Трампа.

Также в иске отмечено, что журналисты NYT обвиняются в "злонамеренном вмешательстве" в мировое соглашение. Они якобы "безжалостно разыскивали Мэри Трамп и умышленно добивались нарушения ею мирового соглашения".

"Действия Мэри Трамп и ответчика NYT были мотивированы, по крайней мере частично, их действительной злобой по отношению к истцу", – говорится в иске.

В иске утверждается, что журналисты "несправедливо получили значительные личные, профессиональные и/или связанные с бизнесом выгоды, включая, помимо прочего, денежную прибыль, известность, признание, завышенную рыночную оценку, увеличение доходов и/или продвижение по службе".

Племянница Трампа уже заявила, что ее дядя неудачник и пошел на отчаянные меры, пишет CNN.

"Это отчаяние. Стены смыкаются, и он бросает в стену все, что, по его мнению, будет прилипать. Как всегда бывает с Дональдом, он попытается сменить тему", – сказала она.

В NYT ответили, что иск является попыткой заставить замолчать независимые новостные организации, и они планируют решительно защищаться от него.

Мэри Трамп – дочь покойного старшего брата Фреда Трампа-младшего. Она часто критиковала дядю, написав книгу "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году предвыборный штаб Дональда Трампа подал в суд на известную газету New York Times. Издание обвинили в клевете и распространении ложной информации о президенте.