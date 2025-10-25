УкраїнськаУКР
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп опасен, причём для всех, не стратегией, а импульсивностью, так что не делайте из него Рейгана

Дональд Трамп. Кирилл Дмитриев

Поговаривают о секретной американской комплексной программе развала российской экономики до конца следующего года.

Не верю.

Политика США в отношении развала/расцвета экономики России меняется ежесуточно (в зависимости от того, куда спозаранку встрампнулось), стабильно разворачиваясь на 180 градусов, – какое там скоординированное экономико-политическое давление на год вперед?

В любой момент тот же спецпредставитель Дмитриев объявит соответствующему спецпредставителю Трампа об инвестиции в гольф-площадку в бальном зале Белого дома  – и все закончится?

(Кстати – о гольфе. У нас, к сожалению, все больше футбол. Так вот, о существовании некоторых европейских клубов с труднопроизносимыми названиями болельщики со стажем узнаЮт по очередному разгромному поражению Динамо. Может, команде нужен эдакий Зарубежный ТЦК для дружеского сопровождения?)

