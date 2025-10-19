Слава Україні!

Видео дня

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 18 октября 2025.

47-й президент после разговора с путиным и встречи с Зеленским: пора заключить сделку, пусть оба объявят победу.

* Кажется, уже все уже прокомментировали встречу Трампа с Зеленским в сочетании разговора Трампа с путиным.

Вот на что следовало бы, как мне кажется, обратить внимание.

47-й президент будет всегда цепляться за любую соломинку, чтобы не вводить никакие новые санкции против России и не предоставлять Украине новую военную помощь (покупку европейскими странами американского оружия для передачи Украине нельзя назвать американской помощью – это помощь европейских стран при согласии США).

Он может сколько угодно говорить, что "разочарован в путине", что ему "не нравится", когда Россия совершает очередной ракетный обстрел Украины, что он "почти принял решение" о Томагавках, но когда майор кгб ссср чувствует, что его подопечный в Белом Доме становится слишком эмоциональным в своих высказываниях, его помощники сообщают в Белый Дом, что он желает поговорить с президентом США. После чего следует звонок и разговор. И уже во второй раз даже приглашение встретиться. И у 47-го президента тут же меняется настроение, он начинает говорить о "бизнес-проектах" с Россией и о "Торговле" с ней (это Трамп пишет это слово с большой буквы, кавычки означают, что это цитата), и что он верит, что "президент путин хочет мира".

Это может повторяться до бесконечности.

Просто потому, что для Дональда Трампа российский диктатор является образцом и кумиром, с путиным ассоциируется его мечта о собственной авторитарной власти. Он может обижаться на путина, когда тот на него не обращает внимания, не реагирует на его слова. Но стоит путину соединиться с Белым Домом (в данном случае существенно, что инициатива исходит от путина), еще и пригласить его обитателя на встречу, и всех обид как не бывало.

47-му президенту ведь неизвестна мудрость советских политзаключенных, о том, как нужно общаться с чекистами: "Не верь, не бойся, не проси". И поэтому 47-й президент методично нарушает все три части этой мудрой заповеди – он верит, боится и просит. Но даже, если бы он об этой мудрости слышал, он вряд ли бы понял, о чем речь.

Что вообще понимает 47-й президент о том, что происходит в мире, если после встречи с Владимиром Зеленским, он опубликовал твит (17 октября, 16:46 по времени Восточного побережья):

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту путину, что пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! Пролилось достаточно крови, границы собственности определяются Войной и Силой воли. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба объявят Победу, пусть История рассудит! Хватит стрельбы, больше никаких Смертей, больше никаких огромных и непосильных трат. Эта Война никогда бы не началась, будь я президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — ХВАТИТ, ИДИТЕ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ С МИРОМ!"

Вы спросите, а как же международное право, а как же можно не различать агрессора и жертву агрессии? Это риторические вопросы применительно к 47-му президенту. В его системе координат, где все определяется "сделками", "ты мне, я тебе" все можно. И сделка с дьяволом для него столь же обычна, как сделка о строительстве какой-нибудь очередной башни его имени за чьи-нибудь деньги, часть из которых он должен получать за использование своего имени. Он просто не может мыслить иными категориями.

Как не может и перестать повторять, что в мире вообще бы не было того, другого, пятого, десятого, если бы он был президентом. Тут не нужно быть психиатром, чтобы понять, что на уровне подсознания он бы хотел быть у власти вечно, и в качестве оправдания своей вечной власти его подсознание и генерирует этот мем.

И о двух аспектах реального положения дел.

Понятно, что никаких Томагавков он передавать Украине не собирался. И вел разговоры о них, чтобы спровоцировать реакцию путина в виде звонка (а тут еще и предложение о встрече). Технически передача Томагавков не видится сегодня реальной, поскольку на сегодняшний день существуют всего две наземных батареи Тайфун для их запуска. Их производят, это сложное производство, начавшееся только в 2024 году, на него уходит время. Но пока не будет достаточного их количества, трудно себе представить, что США будут их экспортировать.

Есть, однако, другие ракеты, AGM-158 JASSM, которые можно запускать с самолетов F-16, и которые Украина просить у США с момента появления первых F-16 на вооружении украинских Воздушных Сил. Появление этих ракет у Украины гораздо более реально, но только не в момент, когда 47-й президент пребывает под впечатлением звонка путина и находится в ожидании возможной скорой встречи.

А отсюда и второй аспект. Состоится ли встреча в Будапеште? Конечно, Трампу очень бы хотелось, чтобы она состоялась. Но, видимо, наученный опытом провальной и позорной для него и для США встречи в Анкоридже, на этот раз 47-й президент согласился, чтобы перед его встречей с путиным прошла встреча госсекретаря Рубио с лавровым и еще каких-то американских представителей с представителями империи зла. Из этого следует, что Трампа на этот раз убедили, что еще одна провальная встреча плохо отразилась бы на том, как он выглядит в глазах мировых лидеров. Что ему нужно быть победителем. А для этого нужно выяснить, согласится ли путин на прекращение огня, прежде чем ехать в Будапешт с ним встречаться.

Газета Вашингтон Пост со ссылкой на свои источники из Белого Дома сообщает, что во время последнего телефонного разговора с Трампом путин требовал в обмен на прекращение огня ухода Украины из Донецкой области. То есть, требовал того, что совершенно неприемлемо для Украины. Может ли Трамп оказывать давление на Украину, чтобы она принимала подобные условия, зависит в немалой степени от позиции европейских лидеров.

Поэтому, состоится ли встреча Трампа и путина в Будапеште, зависит и от того, что привезет 47-му президенту его госсекретарь со свой встречи с лавровым, и от позиции европейских лидеров, поскольку их оппозиция давлению на Украину может быть существенным фактором, который Трамп может принять во внимание. Вспомним, какое давление на Украину 47-й президент пытался оказывать в конце января – в феврале – в начале марта, одновременно предлагая различные преференции путину. И вынужден был отступить. И потому, что путину и признание Крыма российским, и снятие санкций, и "бизнес-проекты" не интересны по сравнению с его целью уничтожить Украину и восстановить империю. Но и потому, что европейские лидеры тогда твердо поддержали Украину.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1190 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.