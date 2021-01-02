Трамп назвал Сенат США "неумным" из-за оборонного бюджета-2021

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Сенат, который одобрил оборонный бюджет на 2021 год, преодолев наложенное главой государства вето.

Как написал Трамп в Twitter, Сенат упустил возможность избавиться от раздела 230, который "дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям".

"Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно", – отметил он.

Скрин Twitter

Напомним, в декабре обе палаты Конгресса одобрили проект оборонного бюджета, причем подавляющим большинством голосов. Однако Трамп наложил на него вето. По его словам, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

В частности, Трамп выступал за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Как сообщал OBOZREVATEL, оборонный бюджет США предусматривает военную помощь Украине. В этот раз она может составить 250 млн долларов от Пентагона, как и было ранее. Также дополнительно Госдепартамент может выделить 115 млн.

Кроме помощи, документ расширяет санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", запрещает сотрудничество американских и российских военных, и вводит санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.