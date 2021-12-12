Торнадо в Кентукки унесли жизни 100 человек, разрушено множество зданий: десятки тысяч людей остались без света. Фото

София Закревская
Мир
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Торнадо в Кентукки унесли жизни 100 человек, разрушено множество зданий: десятки тысяч людей остались без света. Фото

В субботу, 11 декабря, в США торнадо обрушились сразу на несколько штатов. В Кентукки смерчи унесли жизни по меньшей мере сотни людей, часть пострадавших и погибших может оставаться под завалами.

Как пишет Reuters, ураганный ветер в этом регионе разрушал здания, заводы, пожарные станции и полицейские участки. Во всем штате начались поиски выживших после того, как стихия поутихла (чтобы посмотреть фото разрушений, доскролльте страницу до конца).

Последствия торнадо в Кентукки.
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Губернатор Кентукки Энди Бешир сказал, что эти торнадо были самым разрушительным в истории штата. На ситуацию уже отреагировал президент Джо Байден, передает Sky News. Он пообещал оказать всю необходимую помощь нуждающимся, в штате было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Из-за разгула стихии сильно пострадал город Мэйфилд. Там была разрушена фабрика по производству свечей, здание буквально превратилось в груду обломков, под которыми нашли около 40 выживших работников.

Сильный ветер сравнял с землей кирпичные здания, машины оказались под завалами. Значительные повреждения получили исторические постройки.

Разрушения в Мэйфилде.

Мощные торнадо прошли 365 км по всему Кентукки. Из-за них без электричества остались почти 60 000 человек. Пострадали и соседние штаты – Арканзас, Миссури, Теннесси, Миссисипи и Иллинойс – там тоже сообщалось о погибших и раненых.

Торнадо образовались на северо-востоке Арканзаса из-за серии ночных гроз. Благоприятные условия для смерчей создали необычно высокие для декабря температура и влажность. Байден сообщил, что будет просить Агентство по охране окружающей среды изучить, какую роль в появлении этих торнадо могло сыграть изменение климата, а также поднял вопросы о системах предупреждения о таких природных явлениях.

Штаты, пострадавшие от торнадо.

Как писал OBOZREVATEL, штат Кентукки пострадал от торнадо больше остальных. Изначально сообщалось о более 70 погибших, но число жертв продолжило расти.

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