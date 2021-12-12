Торнадо в Кентукки унесли жизни 100 человек, разрушено множество зданий: десятки тысяч людей остались без света. Фото

В субботу, 11 декабря, в США торнадо обрушились сразу на несколько штатов. В Кентукки смерчи унесли жизни по меньшей мере сотни людей, часть пострадавших и погибших может оставаться под завалами.

Как пишет Reuters, ураганный ветер в этом регионе разрушал здания, заводы, пожарные станции и полицейские участки. Во всем штате начались поиски выживших после того, как стихия поутихла (чтобы посмотреть фото разрушений, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Губернатор Кентукки Энди Бешир сказал, что эти торнадо были самым разрушительным в истории штата. На ситуацию уже отреагировал президент Джо Байден, передает Sky News. Он пообещал оказать всю необходимую помощь нуждающимся, в штате было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Из-за разгула стихии сильно пострадал город Мэйфилд. Там была разрушена фабрика по производству свечей, здание буквально превратилось в груду обломков, под которыми нашли около 40 выживших работников.

Сильный ветер сравнял с землей кирпичные здания, машины оказались под завалами. Значительные повреждения получили исторические постройки.

Мощные торнадо прошли 365 км по всему Кентукки. Из-за них без электричества остались почти 60 000 человек. Пострадали и соседние штаты – Арканзас, Миссури, Теннесси, Миссисипи и Иллинойс – там тоже сообщалось о погибших и раненых.

Торнадо образовались на северо-востоке Арканзаса из-за серии ночных гроз. Благоприятные условия для смерчей создали необычно высокие для декабря температура и влажность. Байден сообщил, что будет просить Агентство по охране окружающей среды изучить, какую роль в появлении этих торнадо могло сыграть изменение климата, а также поднял вопросы о системах предупреждения о таких природных явлениях.

Как писал OBOZREVATEL, штат Кентукки пострадал от торнадо больше остальных. Изначально сообщалось о более 70 погибших, но число жертв продолжило расти.