Торговое судно РФ пыталось дозаправиться у берегов Испании, но прилетела 'ответка': вы убиваете украинских женщин и детей. Видео

Российское торговое судно вместе со всей РФ и ее президентом Владимиром Путиным по всему миру отправляют по маршруту, уже проложенному для российского военного корабля защитниками острова Змеиный. На сей раз туда послали россиян в Испании, когда российские моряки решили дозаправиться топливом в этой стране.

Испанцы отказали россиянам из-за преступлений оккупантов в Украине. Видео ответа испанцев экипажу из страны-оккупанта и террориста опубликовало одесское издание "Думская"

"Российское торговое судно решило дозаправиться у берегов Испании и подали запрос, ответка прилетела сразу: "Вы убиваете украинских женщин и детей". Страна-изгой, страна убийц и мародеров, страна моральных уродов", - подписали короткий, но очень красноречивый ролик одесские журналисты.

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Испанцы не только напомнили россиянам о преступлениях российских оккупантов в Украине, но и жестко высказались о России и Путине.

"Чувствую, так и не дозаправится этот корабль. В наши времена лучше иметь на корабле флаг с черепом, чем ваш аквафреш", - высказался народный депутат Алексей Гончаренко, также опубликовавший яркий ролик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что грузинские моряки отказались давать топливо россиянам.

В ответ на запрос россиян о дозаправке, грузины напомнили, куда теперь должны идти "русские корабли". И посоветовали при отсутствии топлива "использовать весла".