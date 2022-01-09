Да... "Казахстан - наш"...

я ещё два дня назад писал что именно так и будет...

Но вопрос...

Долго ли кремлёвская "прокладка" Токаев усидит на троне?

Сумеет ли полностью подчинить "силовой блок" государства исключительно себе?

Путинская десантура и спецназ ВЕЧНО его на троне удерживать не будут... чем дольше они будут оставаться в Казахстане, тем большое недовольство они будут вызывать в среде самой казахстанской элиты... а если кремлёвцы ещё полезут и в "нефте-газовый бизнес" страны или добычу урана (а они 100% полезут)... то события вообще "побегут вскачь"...

Видео дня

3000 вооружённых орков - это исключительно ВРЕМЕННАЯ мера... намного интереснее, посмотреть на ситуацию со временем, в развитии так сказать...

Арест Масимова (бывшего главы КНБ) демонстрирует, что в Кремле прекрасно осознают, что вечно подпирать Токаева своими штыками - будет дорогого стоить... и нужен какой-то "долгоиграющий" вариант... Без "ушедшего" Назарбаева он просто невозможен... ну посмотрим, как они смогут "договориться"...