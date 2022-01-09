Очевидно, что в ночь с 5 на 6 января Казахстан потерял свою государственность. То, что больше всего раздражало Владимира Путина и, чего он даже не скрывал, перестало существовать в унисон с посадкой в аэропорту Нур-Султана первого же борта Ил-76МД с первым оккупационным подразделением ВС РФ под обёрткой ОДКБ.

На данный момент “миротворцы” ОДКБ в Казахстане, контролируют:

98 дивизия ВДВ РФ:

Аэропорт Нур-Султана

Здание Генштаба

Телецентр

45 бригада ВДВ РФ:

Аэропорт Алматы

Штаб ПВО

Нур-Султан

31 бригада ВДВ РФ:

Усть-Каменогорск

Казатомпром

ЦСН Сенеж

Президентский дворец Нур-Султан

Фактически, российские “миротворцы” контролируют ключевые объекты в столице республики и за её пределами. Так же известно о контроле морской пехотой ВМФ РФ порта в Актау.

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Кроме того, сегодня в Казахстан стали прибывать российские пропагандисты, известные тем, что МО РФ их использует в рамках масштабных ИПСО, в том числе и кровавых провокациях с целью дискредитации противника и создания предпосылок для расширения своего присутствия.

Не исключено, а вполне вероятное, что это была вполне спланированная переброска медийного потенциала, после прибытия в Казахстан передовых частей ВС РФ - доставить глашатаев пропаганды, которые будут освещать разного рода кровавые инциденты, в том числе и против “миротворцев”.

Целью подобного рода провокаций может стать призыв президента Казахстана Токаева, который, после приглашения в страну интервентов вряд ли таковым может называться, к увеличению контингента ОДКБ.

Вполне вероятно, что нынешняя численность контингента “миротворцев” будет благодаря, подобного рода действиям, в ближайшие месяцы значительно увеличена, что позволит России контролировать не просто подавляющую часть, а практически все объекты критической инфраструктуры в Казахстане.

С учётом развивающихся сейчас в стране событий и вызревшей кризисной ситуации, относиться к действующей власти в Нур-Султане, на мой взгляд, как сохраняющей некую независимость, не имеет смысла. Токаев сдал Казахстан России в обмен на свою безопасность, которую ему обеспечивают интервенты ОДКБ.

Куда интереснее в данном контексте реакция казахских кланов на, подобного рода развитие событий. И говоря о реакции кланов, следует отметить серьёзную неоднозначность ситуации.

Неоднозначность, вызванную тем, что, во-первых – в Казахстане очень серьёзно развиты русофобские настроения и говорить с казахами россиянам, будет очень непросто. С другой стороны и это, во-вторых, в России очень хорошо осведомлены о расстановке сил, влиянии и положении дел в кланово-родовой иерархии Казахстана. И не просто хорошо осведомлены, но знают как сильные, так и слабые стороны каждого клана и семей, а потому использовать формат “кнут и пряник” смогут достаточно эффективно, дабы сдерживать исходящую по отношению к контингенту ОДКБ враждебность.

Открытым остаётся лишь вопрос, будет ли это знание и данный формат действительно использованы с толком. Ведь всегда, когда в теории всё выглядит очень даже хорошо, на деле и на местах всё получается как всегда.