'Титаник было не спасти': эксперт заверил, что разгадал тайну катастрофы

Долгие годы историки обвиняли Сирила Эванса, телеграфиста ближайшего к "Титанику" корабля "Калифорниэн" в бездействии, поскольку тот спал во время того, как соседнее судно сигналило о бедствии. Однако, как выяснилось, он мало чем мог помочь погибающим людям.

Как сообщает Мirror со ссылкой на историка и эксперта по "Титанику" Паркса Стивенсона, борт "Калифорниэн" в ту злополучную ночь в 1912 году был ближе остальных к месту катастрофы. Однако радист дрейфующего судна Эванс спал и не мог слышать призыв о помощи.

Известно, что Сирил лег спать в 23:30 14 апреля 1912 года – всего за несколько минут до того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом. Мужчину долгие годы упрекали в том, что если бы он "остался на своем посту еще на несколько минут", то его корабль "мог бы иметь честь спасать жизни пассажиров и экипажа". Вместо этого "Калифорниэн" оставался на месте, когда находился всего в нескольких милях от "Титаника". Также известно, что корабль "Карпатия" преодолел 60 миль, чтобы прийти на помощь.

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Теперь же Стивенсон пришел к выводу, что, хотя Сирил "действовал непрофессионально" и "не выполнил свой долг" в ту ночь, он не мог уменьшить число погибших.

"До катастрофы "Титаника" не требовалось круглосуточно дежурить на морских телеграфных станциях. Эванс отключил свою станцию в ту ночь, потому что его судно никуда не шло ночью. В этом не было ничего необычного, учитывая позднее время. Если бы Эванс остался на своей станции и получил сигнал бедствия с "Титаника", "Калифорниэн" все равно не смог бы прийти быстро на место ЧП. Ему потребовались бы часы", – объяснил специалист.

По мнению Стивенсона, если бы Эванс направил туда свое судно, "Титаник" бы уже затонул, и большинство людей в воде умерло бы от холода до прибытия "Калифорниэна".

Также есть предположение, что Эванс пытался в ту ночь отправить предупреждение о ледниках на "Титаник", но его коллега из "Титаника" Джек Филлипс сказал ему "заткнуться", потому что тот прерывал другое сообщение.

Паркс говорит, что тут вина все же лежит на Сириле, потому что он должен был поставить перед своим сообщением буквы MSG, указав на то, что это было сообщение для капитана, касающееся навигации.

Историк сказал: "Здесь я обвиняю Эванса в небрежности". Утверждается, что тот неправильно отформатировал сообщение, и Филлипс отверг его, предположив, что Эванс просто хочет поболтать.

"В этот момент Эванс должен был повторить попытку, на этот раз поставив перед своим сообщением MSG в соответствии с правилами. Если бы это было так, предыдущие действия указывают на то, что Филлипс правильно отнесся бы к навигационному сообщению. Вместо этого радист "Калифорниэна" лег спать, по сути, не выполнив своего приказа уведомить "Титаник" о том, что его корабль остановился во льдах. Это один из случаев, когда я считаю, что телеграфист на борту каждого из кораблей в ту ночь действовал непрофессионально и впоследствии не справился со своими обязанностями", – добавил эксперт.

Однако историк все же считает, что на ход событий особо не повлияло то, что "Титаник" не получил послание.

В тот день "Титаник" уже получил несколько предупреждений о ледниках. Среди них было и более ранее сообщение "Калифорниэна", которое Эванс отправлял, соблюдая все правила.

Тогда коллега Филлипса, Гарольд Брайд перехватил предупреждение и передал его капитану Эдварду Смиту, который подтвердил его получение.

Говоря о событиях той ночи, Стивенсон отметил, что это хороший урок о том, как важно всегда профессионально выполнять свои обязанности, потому что "никогда не знаешь, что может случиться".

Отметим, Стивенсон работал с режиссером Джеймсом Кэмероном над его документальным фильмом о "Титанике" 2003 года "Призраки бездны" и написал с ним в соавторстве книгу 2017 года "Исследуя глубины".

Художественный фильм 1997 года "Титаник" получил 11 премий "Оскар" и более десяти лет удерживал титул самого кассового фильма всех времен.

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