Вот какой злобный фейк о наших американских друзьях готовят наши враги.

Видео дня

1. США через главу ЦРУ Бёрнса согласовали нападение россии на Украину, что однозначно и чётко подтвердил Newsweek.

2. США в феврале-марте прошлого года летальную военную помощь Украине [почти] не предоставляли, чтобы зря не раздражать россию.

3. США с военной помощью всю войну постоянно запаздывают, сознательно предоставляя значительно меньше, чем нужно и чем могли бы.

4. Недопоставляя критически важное оружие, США фактически сорвали осенью прошлого года перспективное украинское контрнаступление, дав возможность россии подготовиться, в результате чего, когда весной наступление всё же началось, оно — при продолжающихся военных недопоставках — не было столь скорым и успешным, как изначально ожидалось, что используется как повод для принуждения Украины к мирным переговорам с рф, чтобы откупиться от россии частью украинских территорий в обмен на гарантии рф Западу не нападать на страны НАТО.

5. Если летом или осенью будущего года предвыборная конъюнктура в США будет требовать от Байдена резкого усиления военной помощи Украине для обеспечения её быстрой победы, такая помощь — уже независимо от представления об интересах безопасности — будет предоставлена, чтобы подойти к президентским выборам с реальным достижением в максимально близкий к этим выборам момент, но только если этого действительно будет требовать реальная предвыборная ситуация.

Пересказ закончен. Вот такой злобный фейк о наших американских друзьях готовят наши враги. ИПСО — чтобы вбить клин. Фейк, не имеющий ничего общего с реальностью. Совершенно ничего. Абсолютно совершенно…