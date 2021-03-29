Танкер Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Видео

Карина Бондаренко Мир 07:49, 29.03.2021 Обновлено: 07:57, 29.03.2021

Застрявший контейнеровоз Ever Given 29 марта сняли с мели в Суэцком канале. Он простоял там шесть дней.

Об этом сообщила компания Inchcape Shipping у себя в Twitter. Пока неизвестно, когда возобновится движение по судоходному каналу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ever Given был успешно снят с мели в 04:30 по местному времени", – говорится в сообщении.

Напомним, что танкер Ever Given длиной 400 метров из-за сильного ветра сел на мель утром 23 марта и заблокировал Суэцкий канал. Впервые его удалось сдвинуть с места через четыре дня операции. Для этого пришлось углублять дно вокруг контейнеровоза и вывезти более 20 тысяч тонн песка.

Суэцкий канал разблокировали.
Inchcape Shipping в Twitter
Скриншот.
Inchcape Shipping в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, блокада Суэцкого канала из-за застрявшего танкера Ever Given обошлась в 10 миллиардов долларов в сутки. Минимум семь танкеров, перевозящие 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов, не могли пройти через канал. Всего же ожидали своей очереди более 150 кораблей.

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