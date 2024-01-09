'Там все еще есть террористы, но они дезорганизованы': Хагари объяснил изменение тактики ЦАХАЛ на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля перешла на этап менее интенсивных боевых действий на севере сектора Газа. Хотя там все еще есть террористы ХАМАС, но они понесли значительные потери и дезорганизованы.

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Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контрадмирал Дэниел Хагари на пресс-конференции вечером 8 января, сообщило издание The Times of Israel. Спикер рассказал о смене тактики израильских военных.

"На севере сектора Газа все еще есть террористы и оружие, но они не функционируют в организованной военной структуре, и теперь мы действуем там иным способом и с другим сочетанием сил", – сказал Хагари.

Спикер отметил, что на данном этапе ЦАХАЛ сосредотачивается на центре и юге сектора Газа и будет проводить там интенсивные операции.

"Это по-прежнему интенсивная и сложная оперативная деятельность", – подчеркнул он.

При этом Хагари отметил, что бои в Газе будут продолжаться в 2024 году.

Напомним, ранее представитель Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что военные приближаются к полному "оперативному контролю" над северной частью сектора Газа. Это происходит на фоне того, как ЦАХАЛ продолжает расширять операции в южной части сектора.

Как сообщал OBOZ.UA, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС будет продолжаться долго. Об этом он сказал после того, как посетил позиции военных Армии обороны в секторе Газа, где они проводят наземную операцию. Нетаньяху отметил, что Израиль усилит боевые действия и будет идти до конца.

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