Главной новостью последних дней во всем мире является падение проамериканского режима в Афганистане, бегство руководства страны и ужасающие кадры из Кабульского аэропорта, где тысячи граждан лояльных к бывшему режиму пытаются любым способом попасть на последние рейсы из страны перед угрозой расправы от талибов.

Ниже привожу собственные выводы о том, к каким последствиям и рискам может привести столь унизительный и неподготовленный вывод остатков американского контингента из Афганистана, который обернется трагедией не только для сотен тысяч граждан Афганистана, поверивших в "американскую мечту", но и для мира в целом, включая Украину.

Кратко и без лишних эмоций.

1. Вывод американского контингента из Афганистана не был неожиданным и не был решением Джо Байдена. Он лишь реализовал договорённости, достигнутые с Талибаном ещё при Трампе. Был бы Трамп президентом, вывели бы остатки контингента ещё в мае. И результат был бы тем же. Если не хуже.

Видео дня

2. Единственной неожиданностью (на первый взгляд) было стремительное крушение "карточного домика" проамериканского режима и капитуляция без боя афганской армии. Хотя цифра в 300 тыс. была явно завышена. Существовали десятки батальонов-призраков, создаваемых местной властью годами лишь для получения американских денег.

3. С точки зрения американских национальных интересов решение верное. Байден, ещё будучи вице-президентом в администрации Б.Обамы уже тогда выступал за скорейший вывод американских войск из Афганистана. Главной ошибкой, приведшей к таким плачевным результатам - игнорирование мнения военного сообщества. Об этом в своих мемуарах прекрасно написал экс-министр обороны США Р. Гейтс. Ещё в первый срок президентства Обамы Байден настаивал на завершении миссии и игнорировал мнение генералитета, которые указывали на подобные риски.

4. Фактически, Байден повторил ошибку Обамы, который победил на выборах в 2008 году как раз под лозунгами завершения войн в Ираке и Афганистане, в условиях начала первой волны глобального экономического кризиса 2008-2009.

Неподготовленный и скоропалительный вывод американского контингента из Ирака привёл к созданию ИГИЛ, ряды которого активно пополнялись представителями вооруженных сил Ирака. Ту же самую картину мы уже наблюдаем сейчас в течение последних нескольких месяцев, когда целые полки афганской армии сдавались без боя и переходили с американским вооружением на сторону Талибана.

5. Заявления Байдена в недавнем телеобращении к нации о том, что США выполнили все поставленные задачи в Афганистане, являются не более, чем попыткой сохранить хорошую мину на лице при плохой игре. Через двадцать лет после начала интервенции США и союзников, Талибан уже контролирует всю территорию страны и имеет всю полноту власти за исключением небольшого ущелья Панжшир, где проживают преимущественно таджики.

6. На самом деле риски возникновения и реинкарнации Аль-Каиды и других террористических организаций на территории Афганистана даже в краткосрочной перспективе крайне велики. И мы можем стать свидетелями создания "ИГИЛ-2", но уже на базе или при содействии / молчаливом согласии Талибана. Но произойдёт это не сразу, т.к. сейчас Талибану необходимо легитимизовать себя в международном сообществе и "подчистить" репутацию. В этом ему будут помогать РФ и Китай как участники СБ ООН.

7. Китай давно вёл переговоры с Талибаном и уже пообещал многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру Афганистана в обмен на доступ к добыче редкоземельных металлов, золота и других полезных ископаемых, запасы которых оцениваются в 1 трлн долларов США. В контексте перехода к 6-му и 7-му технологическим укладам, "зеленой" экономике, природные ресурсы Афганистана в среднесрочной перспективе представляют намного более высокую ценность, чем нефть и газ стран Персидского залива.

Китай также заинтересован в стабильности своих транспортных артерий и логистических маршрутов из Азии в Европу. Поэтому не стоит ожидать скорейших проблем с уйгурами в Китае.

8. Для России, в отличие от Китая, в среднесрочной перспективе победа Талибана несёт гораздо больше вызовов и рисков. В частности, Таджикистан, который граничит с Афганистаном, является страной-участницей ОДКБ. Поэтому в случае возникновения террористической угрозы со стороны Афганистана и даже полномасштабной войны, Россия автоматически должна будут прийти на помощь Таджикистану.

Сейчас начинается формирование очага сопротивления Талибану в долине Панжшир, которую населяют в основном именно таджики.

Напомню, что "Северный Альянс" был основной и главной силой сопротивления Талибану в их первый приход к власти. Сейчас первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд (сын основателя Альянса) собирают людей в долине Панжшир - последнем оплоте борьбы. И если сопротивление будет достаточно серьёзным, а эйфория от победы над США вскружит голову лидерам Талибана, то первой страной, в которую они пойдут, будет именно Таджикистан. Предлог для возможного вторжения уже есть.

9. С другой стороны, в краткосрочной перспективе у России увеличиваются шансы расширить свое геополитическое и военное присутствие в Средней Азии и даже расширить ОДКБ за счёт Узбекистана и Туркменистана, которые граничат с Афганистаном. И сейчас стоят перед угрозой наплыва волны мигрантов, среди которых наверняка будут и представители террористических организаций. Если начнётся серия терактов и бои с радикальными исламистами на территории этих государств, то размещение военных баз РФ станет для правительств этих пока еще нейтральных государств вполне приемлемым вариантом.

Наверняка это понимают и в Кремле. Так что весьма вероятно могут "помочь" в этом вопросе. Опыт с ИГИЛ вполне себя оправдал. Другой вопрос, что это "ящик Пандоры" и контролировать полностью террористическую угрозу для самой России невозможно. Теракты в метро Санкт-Петербурга несколько лет тому назад тому лишь подтверждение. Хотя искушение ещё больше "закрутить гайки" под лицом террористической угрозы и увеличить контроль над населением РФ будут также высоки.

10. Можно с уверенностью утверждать, что турбулентность и нестабильность в мировой политике после поражения США в Афганистане и победы Талибана будет лишь возрастать. Как и террористические угрозы не только в сопредельных с Афганистаном государствах, но и ЕС. Сейчас уже более 100 стран, включая Украину, согласились принимать мигрантов из Афганистана из гуманитарных соображений. Контролировать поток мигрантов и выявляет представителей террористических организаций в условиях хаоса и спешки невозможно. Поэтому не удивлюсь, если уже в ближайшие месяцы во Франции, Германии и других странах ЕС, где есть многочисленные мусульманские общины, начнётся серия терактов.

11. В таком случае это ещё больше подтолкнет лидеров ЕС к сближению с Кремлем и снятию санкций с РФ в обмен на готовность усилить контроль своих границ для предотвращения наплыва мигрантов. Эта модель дополнительного рычага давления на ЕС уже полным ходом отрабатывается Кремлем последний месяц. Речь идёт о потоке мигрантов в Литву через Беларусь. У которой, как оказалось, даже нет достаточно колючей проволоки , чтобы минимально обезопасить свою границу от наплыва мигрантов. Что уж говорить о более серьёзном контроле.

12. Гибридная война Запада с РФ приобретает новый контекст и направления, а у РФ появляются новые рычаги давления на ЕС. Спровоцированная волна мигрантов из Сирии в ЕС в 2015 году, в первую очередь Германию, подтвердила свою эффективность.

13. Для Украины в этом плане риски "сдачи" Западом и принуждению Зеленского к выполнению кремлёвского сценария Минских соглашений лишь возрастают. У России появился в краткосрочной перспективе ещё один серьёзный аргумент шантажа Запада, в первую очередь Германии и Франции как стран участниц "Нормандского формата". То, что Украина согласилась принимать афганских беженцев, также несёт дополнительные риски внутренней дестабилизации.

Одним словом, энтропия нарастает. Осень будет горячей. И визит Зеленского к Байдену, который сейчас подвергнут огромной критике внутри страны после унижения от Талибана, а рейтинги упали за считанные дни до исторических минимумов, ничего хорошего не сулит. Украина для Байдена и так не была приоритетом. Сейчас и подавно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.