Удивительная вещь - дипломатия. Наверное, чтобы понимать все ее хитросплетения, нужно работать в этой сфере. Но нам, гражданам, нередко кажется диким - на что готовы пойти дипломаты, ведь человек, уважающий себя, зачастую на такое не пойдет.

Если ты подаешь руку убийце и называешь его "дорогой...", то можно списать это на дипломатию. А можно было послать туда второе, третье лицо государства (НЕ первое), и это тоже, наверное, было бы приемлемо. К Байдену нужно приезжать президентам. К Путину - давно не обязательно. Ни президентам, ни канцлерам. Уж простите, я сужу как представитель нации, которую убивают.

Путин все-равно никуда не денется, если к нему не приедет Макрон. Или Меркель. К нему же на парады приезжают главари непризнанных республик, либо откровенно слабых и зависимых? И он лично стоит с ними на трибуне - значит, он может довольствоваться таким своим местом. Россия всегда будет зависима от мира больше, чем мир - от России. Путину всегда нужно будет больше от Европы, чем Европе - от Путина. Если Европа думает иначе - значит, она преуменьшает свои возможности.

Видео дня

Таких, как Путин - вызывают на ковер. Он помнется, покорчит из себя девочку, и приедет.

- технологии для РФ находятся на Западе;

- деньги РФ находятся там же;

- суды, в которые обращаются россияне, когда суды россии вываляют их в грязи - находятся на Западе;

- дети россиян - давно на Западе;

- ключевые рычаги влияния на финансы рф - в США и на Западе;

Вот и незачем метать бисер перед свиньей, я считаю.

Если какой-то стране кажется, что сотрудничество с Россией на сегодняшний день крайне важно для нее - то здесь я воспользуюсь любимой поговоркой: "не получилось - значит, не очень сильно и хотелось". Потому что незаменимых нет, и Европа в некоторых моментах просто не пробовала обойтись без России. Вот если бы попробовала - обошлась бы. Причем, история показывает, что вляпаться в "сотрудничество" с РФ всегда означает нечто большее, чем просто деньги. Или просто политика (и здесь европейцы ведут себя, как ведут, потому что еще не побывали на месте украинцев. Мы тоже думали, что на нас никогда с той стороны не нападут).

В конце-концов, пожимать руку главарю РФ, будучи при этом лицом благополучной, успешной, состоявшейся и демократической страны - это как-то даже на дипломатию не спишешь.

Конечно, я все упрощаю, но ведь мир не только политиками строится. Мы в 2014-м преломили эти расклады "политиков" - что Януковича, что Путина, что их окружения. Кто, скажите, в тот судьбоносный момент, в самом начале 2014 года оказался сильнее?

Политики?

Да нет же. Народ. То есть мы. Причем, народ силен далеко не в каждой стране, взять хотя бы наших соседей - но мы-то доказали...

Понятие "ключевой партнер в Западной Европе" тоже ведь существовало, скажем, к 1939 году? Жали руки, обменивались любезностями, и считали себя политиками с большим дипломатическим опытом. Кто же знал, что начнется Вторая мировая, да? И кто на самом деле знает, когда Путин начнет шантажировать своего "ключевого партнера в Западной Европе" отключением газа? Тогда, перед большой войной, жавшие Сталину руку политики о войне не думали, как не думает сегодня Германия о том, что может оказаться шантажируемой в принципе.

Даже не "если", а "когда" такой шантаж случится - стоит вернуть на первые полосы эти самые фото. С рукопожатием. И обязательно с озвучкой, там где "дорогой Владимир..."

Жаль, что в случае с "путин-х...ло" кому-то приходится ездить на встречи с ним. Если бы можно было в ответ на его звонки просто не брать трубку или перенаправить звонок из Кремля на прачечную - в мире было бы намного меньше фальши.

P.S. Про мій роман "Сині грози" прочитати можна тут.

Замовити тут.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.