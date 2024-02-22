Сырский готовит аудит армии, потому что в ВСУ есть военные, которые до сих пор не были на фронте – СМИ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "готовит большой аудит" армии. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече со своей фракцией "Слуга народа" 21 февраля.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на неназванного участника встречи. Кроме того, депутаты провластной фракции получили задачи от главы государства.

"Что касается мобилизации, то президент сообщил, что Сырский готовит сейчас большой аудит по людям, кто где находится, потому что оказалось, что многие из тех, кто должен быть на фронте, на нем не был. Вот когда будет аудит — четче поймем реальное состояние дел, а вы, мол, пока работайте с самим законом в Раде", – процитировал нардеп слова президента.

Кроме того, на встрече депутаты обсуждали с главой государства фронт, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе, а также задачи для парламента по этим направлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел встречу с фракцией партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Среди прочего глава государства распорядился увеличить зарплату военным до 200 тысяч грн в месяц.

Глава фракции "слуг" Давид Арахамия уточнил, что на встрече с президентом "говорили о самом главном для нашей Победы. Работы много. Но с начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы".

Как Зеленский сказал в обращении к гражданам вечером 21 февраля, в 2024 году одна из главных задач – защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов.

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