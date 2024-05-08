'Судьба фюрера понятна': Бессмертный объяснил, чего ожидать от мирного саммита в Швейцарии. Видео

По результатам мирного саммита в Швейцарии Россия должна получить документ о мирном плане окончания войны, который, скорее всего, она не согласует. Саммит никак не может повлиять на страну-террористку, понимающую только язык силы. Но его значение в том, что он станет "информационным оружием" для Украины.

Об этом сказал дипломат, эксперт по международной политике Роман Бессмертный в новом выпуске программы Oboz.Talk. Он объяснил, чего ожидать от мирного саммита в Швейцарии.

"Здесь важно что? Это очень хорошее информационное оружие. Вот я бы на этом акцентировал. Вообще, с дискурса убрал бы тему реального влияния. Потому что на Россию влияют только бомбы, снаряды, беспилотники и так далее. Это то, что влияет на Россию. Потому что там диагноз давным-давно ясен... А вот что касается Украины, мира, такой интеллектуальный информационный шаг очень важен. Во-первых, он показывает, что украинская нация здорова. Она способна мыслить, она понимает себя, видит себя в мире. Над текстом нужно работать, чтобы показать – мы являемся частью цивилизованного мира. А вот тут орки здесь рядом находятся.Поэтому перспектива с ними понятна, заранее очевидна, потому что она диагностирована", – говорит Бессмертный.

По его мнению, на саммите нужно обсудить перспективы миропорядка, в котором нет места тому злу, которое несет Россия

"Поэтому надо думать, как этот аппендикс убрать. Ведь оно очень болит всему миру. Все же говорят о том, что это касается и коснулось всех стран и всех граждан мира без исключения. Значит, этот аппендикс надо удалять Как? Вот над этим надо и работать", – подчеркнул Бессмертный.

Саммит должен показать "фюреру" Путину и его клике, что их судьба решена, считает дипломат. И неважно, что Путин отклонит принятый саммитом документ.

"Я думаю, что этому вообще не нужно уделять внимание, что там отклонили, не отклонили. Ну, кого это интересует, что там будет фюрер делать. Судьба фюрера понятна", – подчеркнул дипломат.

Бессмертный убежден, что не следует ожидать от саммита реального решения проблемы. "Это такой информационный повод хорошо поработать", – говорит дипломат.

Как писал OBOZ.UA, Роман Бессмертный в интервью также объяснил, что не так с обязательством Китая не поставлять оружие России. По его словам, то, что лидер Китая Си Цзиньпин обязался не продавать стране-агрессору РФ оружие, является дипломатической игрой. Поднебесная и раньше не поставляла вооружение Москве, однако помогала ей другим путем и, вероятнее всего, продолжит это делать.

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