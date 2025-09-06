В очередной раз Трамп перенес начало действия санкций против России еще на 3 недели.

Я думаю, что будет переносить еще не раз.

Ну не желает он применять санкции против России, не желает.

Далее текст на языке оригинала.

Ніяк не вдається йому відірвати друга Володимира від Китаю, ну ніяк.

І Трамп не може розуміти, в чому його помилка.

Він же до нього зі всією душею, а Путін все йому обіцяє і обіцяє, а потім починає вбивати мирних жителів, руйнувати їх будинки з новою силою.

Після кожної телефонної розмови Путін просить дати йому 2-3 тижні, щоб він зміг завоювати увесь Донбас, потім ще 2-3 тижні для Запорозької та Херсонської областей, потім… для інших областей…

Потім будемо домовлятися…

Ну не може Трамп йому відмовити, не може!

Але це ще не головна помилка.

Путін полетів в Китай на саміт ШОС, потім прилетів в Пекін на святкування перемоги Китаю над Японією.

Трамп був дуже незадоволений СІ Цзіньпіном і Путіним.

Президент Дональд Трамп розлючений тим, що Китай спілкується з його друзями-авторитетами. Якщо парад Сі Цзіньпіна у Пекіні мав на меті роздратувати американського лідера, то захід спрацював ідеально.

Про це йдеться у статті CNN.

Зазначається, що Трамп вибухнув обуренням у Truth Social після того, як світ побачив кадри, на яких китайський лідер приймає авторитарних правителів Росії Володимира Путіна та Північної Кореї Кім Чен Ина, звинувативши трійцю у змові проти США.

"Публікація у Truth Social означає одне: якщо дві зустрічі авторитарних лідерів, супротивників США та колишніх союзників у Китаї цього тижня були задумані як особиста образа президента США, то вони спрацювали ідеально. І це підкреслило марність його спроб підкорити жорстких світових лідерів своїм чарам „мистецтва укладання угод" та його заяв про те, що його нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними", — йдеться у статті.

Трамп у саркастичній манері побажав очільнику Китаю Сі Цзіньпіню гарного святкування 80-ої річниці перемоги у війні з Японією.

"Чудового та довгого святкового дня очільнику Сі та чудовому народу Китаю. Передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви будуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", – написав Трамп.

Він також задався питанням, чи згадає Сі про величезну підтримку та "кров", які США пожертвували Китаю, щоб допомогти йому здобути свооду від "дуже недружнього іноземного загарбника".

Гнів Трампа був іронічним, оскільки останні кілька днів у Китаї відбувалися саме такі перформативні видовища, які він так любить. Але згуртування антизахідних держав у Пекіні — це більше, ніж просто тролінг. Це раннє попередження про те, що політика другого терміну Трампа, заснована на тарифному примусі, цькуванні менших держав та націоналізмі „Америка понад усе", може мати зворотний ефект", — наголошує CNN.

І Трамп вирішив, все достатньо, достатньо мене обманював Путін, буду вводити санкції.

А раптом, раптом...

Bloomberg опублікувало запис розмови Сі Цзіньпіня, Путіна та Кім Чен Ина про "життя до 150 років".

Зазначається, що розмова велася між Сі та Путіним за участі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. При цьому мікрофон нібито був вимкнений, проте зафіксував фрази всіх трьох керівників режимів. Текст озвучував перекладач – при цьому розмова, теоретично, повинна була залишатися "за кадром".

"Раніше до 70 років доживали рідко, а зараз в 70 ти ще дитина", – заявив Сі, коли всі троє йшли через ворота Тяньаньмень у Пекіні, щоб бути присутніми на військовому параді з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.

У відповідь Путін сказав, що з розвитком технологій з'явиться можливість замінювати людські органи на нові. В перспективі – це крок до безсмертя.

"З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити дедалі молодше і навіть досягати безсмертя", – додав він.

Вочевидь, Кім теж взяв участь у розмові, оскільки окремий перекладач озвучував корейською мовою фрази про довге життя та трансплантацію органів. На це Сі Цзіньпін відповів, що є шанс прожити значно довше життя.

"За прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років", – сказав він.

Видання зазначає, що момент із розмовою дуже сильно вибивається з ретельно зрежисованої події, що стосується влади Китаю. Пекін завжди жорстко контролює інформацію та ніколи не робить нічого просто так: випадки, коли якісь ситуації дійсно були справді випадковими, можна перерахувати на пальцях.

Я думаю, що це вкидання було ретельно підготовлено для одного глядача – Дональда Трампа, щоб він зрозумів, з ким треба дружити.

І мабуть, воно спрацювало.

Бо Трампу вже 78 років, і він теж бажає прожити до 150.

І він зразу дав відстрочку санкцій проти Росії ще на 3 тижні.

І зараз він зрозумів, яку страшну помилку він здійснив з цією війною, та піддавшись на вмовляння європейських країн.

А так би спокійно дружив з Путіним, Кім Чен Ином, та і з китайським лідером зміг би домовитись.

І усі разом приймали пігулки для довголіття чи робили операції…

Для всіх цивілізованих країн наступив момент істини – зараз Трампа не можна дратувати, він шукає винних в своїй помилці, треба дати йому час для заспокоєння.