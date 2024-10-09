'Страны Европы ищут пути для участия Украины в НАТО': премьер Хорватии привел пример ЕС

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что у Украины есть все шансы на вступление в НАТО. По его словам, страны Европы также ищут пути участия нашей страны в Альянсе.

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Об этом Пленкович сказал 9 октября на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Дубровнике. В качестве примера он привел сближение Украины с Европейским Союзом.

До 24 февраля 2022 года Украина не была частью политики расширения Европейского Союза, а лишь частью партнерства и соседства. Сейчас же Украина получила статус кандидата, что, по словам Пленковича, с хорватской точки зрения считалось невозможным.

"Украина и страны Европы ищут пути к участию в Североатлантическом альянсе для Украины. Поэтому после такого опыта, о котором я сказал, думаю, у Украины есть все шансы рассматривать перспективы партнерства в НАТО и усиление своей роли в этом процессе", – отметил Пленкович.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября прибыл с официальным визитом в Хорватию. Он провел разговор главы государства с премьер-министром страны Андреем Пленковичем, в частности, относительно оборонного сотрудничества, реабилитации раненых защитников и восстановления Украины. Также в программе визита – встречи с представителями других стран региона.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, расширение Североатлантического альянса якобы может привести к началу Третьей мировой войны.

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