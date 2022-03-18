Страны Балтии выслали российских дипломатов из-за войны в Украине

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Латвия, Эстония и Литва объявили персонами нон-грата в общей сложности 10 российских дипломатов. В числе причин правительства балтийских государств назвали продолжающееся российское вторжение в Украину.

Об этом сообщили пресс-службы внешнеполитических ведомств трех стран. Так, Литва выслала четырех сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония – по три.

Дипломаты были высланы скоординированно "в связи с действиями, противоречащими их дипломатическому статусу, и с учетом продолжающейся российской агрессии в Украине", — написал в Твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии заявило, что дипломаты "прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России".

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А в Литве отметили, что высылка была произведена "в знак солидарности с Украиной". Российский МИД пока не комментировал решение властей балтийских стран.

Отметим, 18 марта аналогичное решение приняли также власти Болгарии. Там отметили, что сотрудники посольства РФ осуществляли деятельность, несовместимую с их статусом, подразумевая, видимо, шпионаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сейм Латвии утвердил призыв к ООН ввести бесполетную зону над Украиной на время войны с РФ. Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за требование к ЕС усилить санкции против страны-агрессора.

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