Александр Лукашенко, ярый сторонник советского союза с их излюбленными методами контроля за населением, питает надежду расширить власть за пределы собственного государства. С ростом масштабной волны э эмиграции беларусов, тяготеющих к свободе и демократии без давления режима начиная с 2020 года, Лукашенко и компания пытались наладить кооперацию с правительствами других государств, куда переехало подавляющее большинство белорусов, с целью получения возможности управлять взглядами и мнениями населения дистанционно. Тысячи беларусов, не согласных с политикой Лукашенко, покидали страну, чтобы свободно обсуждать и распространять свои мысли, не рискуя стать жертвой преследований и репрессий. Большинство из них искали убежища в других странах, особенно в Европе, где возможности для свободного выражения мнений, а также уважение прав человека более реальны и ощутимы.

В свете последних событий, связанных с отзывом беларуских дипломатов из Литвы и Латвии из-за обвинений в сговоре, становится очевидным, что лукашенко пытается сохранить контроль над беларускими гражданами, даже если с учетом того, что место их пребывания находится вне зоны его влияния, что ставит под угрозу прежде всего безопасность людей.

Если изначально систематический мониторинг властей был направлен исключительно на деятельность оппозиции и активных критиков режима в попытках усмирить инакомислящих , то сейчас Лукашенко пытается распостранить контроль и за непубличными беларусами, дергая за ниточки родства с людьми, проживающими непосредственно в Беларуси. Таким образом факт интереса Лукашенко, направленный на граждан Беларуси заграницей, начался с медиков и учителей. В учреждениях начали проводить опросы и личные беседы с работниками, родственники которых выехали зарубеж. Сотрудникам нужно было предоставить информацию о месте работы, сроке пребывания заграницей и перидичность, с которой они встречаются лично. Также представители структур интересовались личным мнением и отношением сотрудников и их родственников к политике режима и непосредственно к отдельными личностям у власти.

Возвращаясь с личности Лукашенко, который большую половину жизни прожил в советском союзе и впитал с молоком матери политику совка, исходя их вышеизложенного можно сделать вывод, что вероятно он будет следовать порядкам того режима, при котором за любое взаимодействие с гражданами Запада следовало обвинение в госизмене и расстрел. Людям, прошедшим через бесконечные очереди, проверки, бюрократию и угрозы в попытках выехать из страны в которой тебя могут посадить в тюрьму за пост в социальных сетях и неосторожное высказывание в сторону власти не останется ничего, кроме того как оборвать любое общение с семьей. Таким образом Лукашенко будет навязывать людям в иммиграции чувство одиночества и неловкости, будто там он никому не нужен и ему стоит возвращаться на Родину. А там уж о нем позаботятся, только вот полиция нравов в Минске или Могилёве не будет так снисходительна, как европейские посольства с их гуманизмом и конвенциями.