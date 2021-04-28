И что важно: сто дней без Трампа - с 20 января 2021 года очень многим американцам свойственно отсутствие чувства стыда: нам больше не стыдно за президента!

За Трампа было стыдно. За его невежество, за моветон, за поток безграмотных твитов с президентского аккаунта, за использование должности в личных целях, за перманентную ложь и за предательство союзников - список длинный. За пресмыкание перед Путиным наконец. Слава богу, все это в прошлом, поэтому к делу.

Сравним данные совместного опроса газеты "Вашингтон пост" и агентства ABC News poll (18-21 апреля) с мнением Пола Кругмана, нобелевского лауреата по экономике (статья "В чем секрет успеха Байдена?", "Нью-Йорк Таймс", 19 апреля). Согласно опросу, 52% американцев одобряют действия президента, 42% не одобряют (данные NBC News благоприятнее: 53% и 39% соответственно).

Характерно, что по данным ABC 35% опрошенных (понятно, что это республиканцы) не одобряют категорически. Дело уже не в достижениях или провалах Байдена, а в том, что он демократ - раскол общества при Трампе настолько углубился, что прошлым летом его сторонники носили майки с надписями "лучше быть русским, чем демократом". Но даже 33% их высоко оценили реакцию Байдена на пандемию: на утро 27 апреля в США сделано 230 млн. инъекций вакцины, а 96 млн. человек вакцинированы полностью (29% населения), и это однозначно заслуга новой администрации.

Да, из-за резкой политической поляризации общества положительный рейтинг Байдена намного ниже, чем у Обамы к концу его первых 100 дней (43%), или у Буша-младшего (31%). Но рейтинг Трампа был минус 11%!

Эта поляризация выразилась и в специальном вопросе, заданном ABC, на который респонденты с перевесом 2:1 ответили, что Байден должен быть готов внести "серьезные изменения" в свои предложения, чтобы заручиться поддержкой республиканцев, а не действовать без них. Хотя это будет означать выхолащивание предложений и сдачу на милость побежденных. В чем нет никакого смысла.

Так считает и Пол Кругман. Он даёт высокую оценку пакету реформ президента, называет его Байденомикой и указывает на большую популярность инициируемых им изменений в стране и в обществе. "Новый президент-демократ унаследовал страну, находящуюся в кризисе. Его первая крупная политическая инициатива - это законопроект о краткосрочной помощи, направленный на выход из этого кризиса. Вслед за этим он вышел с предложениями по решению более долгосрочных проблем и, насколько это возможно, по изменению американского общества к лучшему. Его партия имеет большинство в Палате представителей и Сенате, но обе его инициативы наталкиваются на резкую оппозицию республиканцев".

Как сопоставить не столь большой положительный рейтинг Байдена с утверждением о большой популярности инициируемых президентом изменений? Нет ли здесь противоречия? Кругман отвечает: "Барак Обама начал свое президентство с высокими личными рейтингами одобрения, но его политика никогда не пользовалась сильной общественной поддержкой. Общественное одобрение политики Джо Байдена, напротив, почти неожиданно высоко".

И приводит пример: "Известно, что Obamacare поддерживался меньшинством американцев на протяжении всех лет правления Обамы. ... Напротив, американцы одобряют план создания рабочих мест с огромным перевесом, и, хотя избранные (в Конгресс) республиканцы категорически против предложения Байдена, избиратели-республиканцы поддерживают его".

В чем секрет успеха? Не будем лукавить (волнения на расовой почве не позволяют этого), частично ответ состоит в том, что Байден белый. Он умен, в отличие от Трампа, культурен (наизусть цитирует сложных и тонких поэтов), умеет себя держать, опытнейший политик, старый сенатский волк, неплохой оратор - и он белый. Америка пока что такова...

Но главное все же в ином. Очень уж тяжёлое наследство оставил Трамп. Он сумел (еще до пандемии) затормозить экономику, вверг страну в массовые протесты (ультраправые маршировали с оружием и под знаменами со свастиками!), довел ее до рекордной заболеваемости и смертности от ковид, не разработал планов и инфраструктуры вакцинации, пытался (и не без успеха) расшатать нашу хваленую систему сдержек и противовесов, а закончил правление открытым мятежом с захватом Капитолия. Что это как не системный кризис по всем параметрам?

Поэтому 7 ноября, в день оглашения результатов выборов, Америка ликовала, движение на автотрассах остановилось, люди выходили из машин и танцевали от радости. И Байден оправдал ожидания, он быстро развернул вакцинацию, провел через Конгресс важнейший план помощи экономике и населению, восстановил уважение к стране и ее авторитет (события вокруг Украины наглядно это показали), а сейчас начинает масштабный план инфраструктурных реформ, которые вернут Америке лидерство, утерянное при Трампе. Реформы встречают массовую поддержку с обществе, и высоко оцениваются экономистами. По всем прогнозам (МВФ, Голдман Сакс, Морган-Стенли, Блумберг, тот же Кругман и другие) США ждёт крутой подъём экономики.

Есть однако еще один фактор, работающий на Байдена. В январе я писал о том, что в Америке победили не левые, как пыталась представить трамповская и путинская пропаганда, а новые. Байден выиграл в десяти крупнейших городах США с высокотехнологичными бизнесами (робототехника, генетика, тонкая химия, IT отрасли). За него проголосовали 50 из 50 избирательных округов с высшей долей лиц с высшим образованием. Из топ-10 инновационных штатов Америки (согласно US Innovation Index, который составляют Bloomberg и MIT), за Трампа был лишь Техас, да и то с небольшим перевесом за счет округов с нефтяными и газовыми скважинами. В целом за Байдена округа, дающие 70% ВВП США!

Кроме того, за него отдали голоса 61% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет – и лишь 36% за Трампа. За него и самый продуктивный возраст от 30 до 44 лет (54% к 43%). Эти поколения лучше ориентируются в современном мире и меньше подвержены влиянию пропаганды. И время работает на них. За Трампа же голосовала кондовая патриархальная Америка, консервативная, не особо образованная, более религиозная, но менее успешная, те самые пресловутые WASP (White Anglo-Saxon Protestant), создавшие ее, возведшие на вершину славы – и теперь тормозящие, тянущие в прошлое. Такова диалектика истории.

Это сказывается и на профессиональном политическом поприще, на партийном ристалище, где в полной мере проявились давно нараставшие тенденции. У республиканцев это тенденция к замыканию и деградации, она выражается и в культе вождя. Еще до того, как верх среди них взяли теории заговора, республиканские политики жили в ментальном пузыре. Трамп ускорил процесс гниения, и сейчас эта партия больше похожа на культ, на инструмент для захвата и эксплуатации власти, нежели на нормальную политическую партию. Ближайшая аналогия это "Единая Россия" и фактически Трамп пытался путинизировать Америку!

Что в конечном итоге сыграло на руку демократам. Республиканцы настолько поглощены своим культом, что забыли, как разговаривать с теми, кто вне его. Они автоматически клеймят любую прогрессивную идею как социализм (уже немногие среди них понимают, что это циничная демагогия), они видят в каждом демократе и вообще оппоненте коммуниста, они говорят на своем новоязе, условном языке, который вызывает удивление, смех, но никого не убеждает.

"Если хотите увидеть, к чему ведет глухота республиканцев, - пишет Кругман, - взгляните на недавние возражения сенатора Марши Блэкберн против план создания рабочих мест. Она заявила, что это не план развития инфраструктуры, поскольку предлагает потратить сотни миллиардов на уход за престарелыми. Неужели она думает, что избиратели сочтут помощь пожилым людям плохим делом?"

Что ж, Байдену выгодно иметь оппозицию, которая разучилась приводить убедительные политические аргументы. Но его успех отражает также ренессанс демократической партии, которая намного комфортнее чувствует себя в собственной шкуре, чем это было еще недавно. В отличие от республиканцев, это нормальная политическая партия, она скорее центристская либо умеренно левоцентристская по европейским меркам, однако запуганные жупелами левизны демократы раньше боялись принять эту идентичность. Увы, Америка такова... И много времени и сил потратили на поиски компромиссов, чтобы заручиться поддержкой республиканцев в проведении реформ. Вместо того, чтобы делать простые, полезные и популярные вещи, такие как давать людям больше денег и собирать больше налогов с корпораций, пишет Кругман.

Теперь же они считают, что создание лучшей экономики важнее для перспектив партии нежели экивоки и реверансы в сторону двухпартийного сотрудничества на благо родины. Верх взяла реалистичная оценка недобросовестности республиканцев и новая администрация не особенно заинтересована в том, чтобы учитывать республиканские требования. Байден не просто стал победителем, он становится понятным массам, проводя масштабную политику в стиле “Нового курса” Франклина Рузвельта. Да и ситуация похожа на времена Великой Депрессии.

И эта политика подразумевает популярные вещи. Например, избиратели постоянно говорят социологам, что корпорации платят слишком мало налогов. Они правы: практика показала провал реформы Трампа, и команда Байдена готова дать публике то, что та хочет.

Конечно, избиратели могут разочароваться в президенте, если экономика их разочарует. Но все указывает на то, что Америка движется к экономическому буму, и что "Байден добился того, чего никогда не добивался Обама: он нашел способ сделать прогрессивную политику по-настоящему популярной", - заключает Пол Кругман. Полагаю, он прав.

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