Станцию 'Академик Вернадский' заполонили пингвины для гнездования. Фото

В первой половине сентября уже по традиции на остров Галиндез, расположенный на территории Аргентинского архипелаг вблизи Антарктического полуострова, возвращаются семейства пингвинов. Ученые с украинской станции "Академик Вернадский" показали, ошеломительные кадры самых забавных нелетающих птиц.

Они опубликованы на Facebook Национального научного антарктического центра на Facebook. Всего за несколько дней численность пингвинов выросла с 50 до 600.

"Больше всего пингвинов украинские биологи наблюдали в начале этой недели - около 800. Но сейчас их количество снова существенно уменьшилось, ориентировочно до 50. Куда же делись эти пернатые?", – указано в сообщении.

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По мнению специалистов, в первой волне на Галиндеге появились зимовавшие неподалеку пингвины, ведь в акватории островов этой зимой вообще не образовывался стойкий ледовый покров. Теперь часть из них могла разойтись по окрестностям, а возле "Вернадского" остались те птицы, которые будут здесь гнездиться. Впоследствии должны подойти и остальные местные гнездовые популяции.

"Поэтому украинские ученые продолжают следить за миграциями пингвинов, ведь именно их поведение является одним из показателей изменения климата в антарктическом регионе", – резюмировали авторы публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, этим летом в Антарктике украинские ученые зарегистрировали явление, известное как перламутровые облака. Кроме того, ученые заметили розовое "НЛО".

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