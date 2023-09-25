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Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины для гнездования. Фото

Екатерина Белоброва
Мир
2 минуты
1,4 т.
Станцию 'Академик Вернадский' заполонили пингвины для гнездования. Фото

В первой половине сентября уже по традиции на остров Галиндез, расположенный на территории Аргентинского архипелаг вблизи Антарктического полуострова, возвращаются семейства пингвинов. Ученые с украинской станции "Академик Вернадский" показали, ошеломительные кадры самых забавных нелетающих птиц.

Они опубликованы на Facebook Национального научного антарктического центра на Facebook. Всего за несколько дней численность пингвинов выросла с 50 до 600.

"Больше всего пингвинов украинские биологи наблюдали в начале этой недели - около 800. Но сейчас их количество снова существенно уменьшилось, ориентировочно до 50. Куда же делись эти пернатые?", – указано в сообщении.

Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины для гнездования. Фото
Видео дня
Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины для гнездования. Фото

По мнению специалистов, в первой волне на Галиндеге появились зимовавшие неподалеку пингвины, ведь в акватории островов этой зимой вообще не образовывался стойкий ледовый покров. Теперь часть из них могла разойтись по окрестностям, а возле "Вернадского" остались те птицы, которые будут здесь гнездиться. Впоследствии должны подойти и остальные местные гнездовые популяции.

"Поэтому украинские ученые продолжают следить за миграциями пингвинов, ведь именно их поведение является одним из показателей изменения климата в антарктическом регионе", – резюмировали авторы публикации.

Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины для гнездования. Фото
Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины для гнездования. Фото
Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины для гнездования. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, этим летом в Антарктике украинские ученые зарегистрировали явление, известное как перламутровые облака. Кроме того, ученые заметили розовое "НЛО".

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