Предстоящая встреча в Женеве президента Соединенных Штатов Джо Байдена и российского диктатора Путина вызывает много ожиданий. По-сути на ней окончательно проявится отношение Байдена к Украине и его позиция относительно поддержки нашего государства. А также выяснится готовность американского президента запустить между Вашингтоном и Москвой “перезагрузку 2.0”.

Политика США всегда была прагматичной. Но вряд ли Украина станет разменной монетой геополитики, пешкой которой Америка может легко пожертвовать. Поскольку жертвовать союзником ради эфемерных договоренностей с Кремлем – страшная ошибка.

Ибо если даже такое решение способно принести какие-то кратковременные тактические плюсы, то в дальнейшем оно может обернуться на огромный минус. Стать знаком для всех других союзников США, что и вами также могут пожертвовать ради благих целей.

Отказ от поддержки Украины Америкой мог бы стать равнозначным ошибке Путина, когда он оккупировал украинский Крым, не подумав заранее о возможных для себя последствиях такого наглого захвата чужой территории. Неизвестно осознал ли это Путин, но для того, чтобы как-то скрасить эту свою ошибку ему нужно, чтобы и Соединенные Штаты сделали нечто подобное.

Для Украины очень важно, чтобы президент США Джо Байден продолжал и дальше интересоваться украинскими проблемами. Хочется надеяться, что так оно и будет. Однако тот факт, что Байден не нашел времени встретиться с Зеленским до того, как должна состояться его встреча с Путиным, говорит что в Вашингтоне решили не согласовывать полностью свои позиции с Киевом до тех пор, пока не услышат от Москвы, что же она хочет от Украины.

И если бы первой состоялась встреча с Зеленским, то можно было бы сделать предположение, Джо Байден обсудив с президентом Украины нюансы вопроса оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса, готов на встрече с Путиным давить на Россию.

Хотя можно не сомневаться, что Путин готов выбросить на стол свои козыри. Это российские бомбардировщики в Сирии, войска вокруг границ Украины, “Северный поток-2”, усиление Балтийского и Черноморского флотов.

Не исключено, что Путин предпримет попытку “выторговать” Украину у Америки в обмен на то, что он не будет трогать страны Балтии и Польшу, если в Вашингтоне согласятся с тем, что Украина является исключительно зоной стратегических интересов Российской Федерации.

Выдержит ли президент США такой соблазн, если Москва будет способна прогарантировать выполнение подобного геополитического размена?

Хотя в этой встрече главной является не форма, а ее содержание. Путин мечтает о разделе мира на сферы влияния, и он от своей мечты отступиться никак не желает. Поэтому тема Украины будет одним из главных вопросов этой встречи.

И вовсе не факт, что все детали и нюансы встречи станут сразу известны мировой общественности.

Впрочем, Байден не видит Российскую Федерацию главным конкурентом Соединенным Штатам на международной арене. Основным конкурентом Америки в Вашингтоне считают Пекин. Поскольку экономика Китая в последующие годы может начать обгонять американскую.

А Россия для Америки была и есть региональным, правда агрессивным игроком, несмотря на то, что пока что Российская Федерация является крупнейшей страной по своей площади.

Кроме того, необходимо вспомнить, что президент США Джо Байден уже не раз заявлял, что его цель остановить Китай, а без “государства-бензоколонки” которой является Россия, КНР не сможет достичь своей цели – стать экономикой номер один в мире.

И хотя вряд ли Вашингтон ради этой глобальной цели будет готов пожертвовать интересами своих партнеров, но серьезное обсуждение “китайского вопроса” может подтолкнуть США к определенным компромиссам. Хочется надеяться, в этой ситуации украинские интересы все же будут защищены.

Позитивом здесь является то, что Байден может и не знать, что Путин способен договариваться только на своих условиях. Поэтому, наиболее вероятным вариантом является тот, что сторонам встречи удастся договориться только по неосновным вопросам.

Когда после встречи Байдена с Путиным поступит информация, что встреча прошла успешно, можно будет сказать, что здесь ничего хорошего нет.

Если же сообщат, что встреча провалилась, то, в таком случае, украинцы могут вздохнуть с облегчением, и Америка не отступилась от своей стратегической поддержки Украины.

Очевидно, что одним из основных вопросов встречи Байдена и Путина также станет проблема “Северного потока-2”.

Но здесь необходимо учитывать один момент. Санкции уже наложены, и их полностью отменить президент Джо Байден не сможет. Поскольку это принесло бы огромные репутационные потери для Соединенных Штатов.

Поэтому он вынужден маневрировать вокруг этого вопроса. Если он пойдет на какие-то уступки, то это будет означать одно, за этим кроется невозможность сертификации этого трубопровода и запуска его в действие.

Что еще более болезненно ударит по России, которая уже начала потирать руки, смакуя свою вероятную победу над США на этом направлении.

Путина расслабило то, что президент США Байден так и не очертил “красную линию” относительно “Северного потока-2”. Но это вовсе не значит, что ее вообще нет. Просто американский президент, который уже 49 лет в большой политике, не видит возможности решать этот вопрос в лоб.

Ведь, если осенью 2021 года в Германии к власти придет новая коалиция, главная политическая роль в которой будет отводиться “зеленым”, то этот важный вопрос может решиться сам собой. “Зеленые” сами навсегда заблокируют “Северный поток-2”.

А для Байдена сейчас важно не потерять одного из основных стратегических союзников США в Европе – Германию. Поэтому он может пойти на якобы тактическую уступку, которая позволит ему сохранить хорошие отношения с Берлином, зная, что срок пребывания на высшем посту в ФРГ у главного политического лоббиста “Северного потока-2” Ангелы Меркель истекает уже через несколько месяцев.

А если “Северный поток-2” никогда не удастся запустить в эксплуатацию, то единственное на чем Путин сможет компенсировать свои расходы, это порезать трубы и сдать их на металлолом.

Для Путина эта встреча сама по себе важна тем, что сам факт того, что она вообще состоялась для него куда более значимый, чем любой договор.

Ему необходимо показать внутреннему потребителю его политики, что Соединенные Штаты вынуждены с ним считаться. Успокаивая этим “элиту”, что их имения и деньги за границей “не сгорят” и выторговать, таким образом, еще на время ее поддержку и лояльность.

Позитивом для Соединенных Штатов от такой встречи может стать то, что Байден будет способен показать американским элитам, что так ему удалось успокоить агрессивное поведение Кремля, и Путин не так сильно будет демонстративно размахивать “ядерной дубинкой”.

Таким образом – это может быть договор о том, что сторонам геополитического противостояния нужно и дальше пытаться между собой договариваться.

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