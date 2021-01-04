Стало известно, как пройдет инаугурация Байдена

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена из-за пандемии COVID-19 пройдет в виртуальном формате.

Инаугурационный комитет объявил, что после церемонии приведения к присяге в День инаугурации будет проведен виртуальный парад, передает CNN. Сообщается, что в телевизионном виртуальном параде будут показаны выступления общин по всей стране.

"Парад будет чествовать героев Америки, выделять американцев из всех слоев общества в разных штатах и ​​регионах и размышлять о разнообразии, наследии и устойчивости страны, поскольку мы начинаем новую американскую эру", – пояснили в инаугурационном комитете.

Также известно, что после церемонии приведения к присяге Байден вместе с первой леди Джилл Байден, вице-президентом Камалой Харрис с мужем Дагом Эмхоффом примут участие в обзорном проходе по Восточному фронту Капитолия США с военными.

"Это давняя военная традиция, отражающая мирную передачу власти новому главнокомандующему, во время которой избранный президент проведет обзор готовности войск. На мероприятии будут представлены все виды вооруженных сил", – сказали в комитете.

Кроме того, в президентском эскорте будет представлено каждое подразделение вооруженных сил, включая оркестр армии США, Почетный караул объединенной службы, а также гвардию главнокомандующего и корпус бойцов и барабанов из 3-го американского пехотного полка.

Помимо этого, за день до инаугурации, 19 января, будет проведен национальный мемориал в память о людях, погибших из-за COVID-19.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января в здании Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия. Из-за пандемии церемония будет сокращена и на ней будут соблюдаться строгие протоколы по охране здоровья и безопасности.

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