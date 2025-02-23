Стали известны детали плана по сдерживанию России, который Макрон и Стармер повезут Трампу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США презентуют американскому президенту Дональду Трампу свой план по миротворческому контингенту в Украине. План предусматривает размещение на украинской территории до 30 тысяч военных после прекращения огня.

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Однако реализация замысла требует поддержки американскими войсками европейских сил сдерживания без размещения первых в Украине, к этому Стармер и Макрон попытаются склонить Трампа. Детали плана сдерживания РФ обнародовало издание The Wall Street Journal.

Согласно плану, который Стармер и Макрон везут в Вашингтон, для сдерживания России после достижения прекращения огня в Украине будет развернут миротворческий контингент по европейским войскам численностью до 30 тысяч. Основу сил сдерживания составят британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами.

Эти миротворческие войска вряд ли будут развернуты вдоль линии фронта, скорее они будут выполнять функцию защиты жизненно важной инфраструктуры нашей страны, города и порты в Черном море.

Соблюдение же Россией режима прекращения огня согласно плану будут отслеживать с помощью беспилотников и спутников.

Однако для реализации плана необходимы американские гарантии безопасности Украины. Готов ли Трамп к рассмотрению этого вопроса, может стать понятно уже в ближайшие дни, после встречи Стармера и Макрона с президентом США в Белом доме.

По данным WSJ, европейский план сдерживания, работа над которым продолжается, не предполагает развертывания американских войск в Украине, о невозможности этого в администрации президента США неоднократно заявляли. Однако европейские силы нуждаются в использовании американских военных возможностей.

Источники издания говорят, что речь может идти о размещении Штатами систем противовоздушной обороны на территории граничащих с Украиной стран – так, чтобы эти системы прикрыли часть территории нашего государства. В то же время, США могли бы предоставлять другие системы ПВО европейцам.

Кроме того, американские военно-воздушные силы в местах базирования за пределами Украины должны быть готовы отреагировать, если над европейскими войсками нависнет угроза.

Неназванные европейские чиновники сообщили WSJ, что Стармер будет говорить с Трампом по поводу европейского плана в четверг, 27 февраля, однако, считают они, британский премьер вряд ли озвучит конкретную просьбу по американской помощи.

Макрон же будет встречаться с Трампом раньше – в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Целью его встречи с американским президентом является изложение более широких взглядов союзников на российско-украинскую войну и то, как можно обеспечить, что российский диктатор Владимир Путин после передышки не нападет снова.

Издание со ссылкой на европейских чиновников добавляет, что без поддержки Трампа европейский план по отправке миротворцев реализовать будет сложно.

Ключевым вызовом для Европы при этом, пишет WSJ, может стать намерение Трампа укрепить связи с Россией и нежелание позиционировать американских военных как потенциального противника сил лидера России Владимира Путина в Украине.

Британские чиновники убеждены, что участие США имеет решающее значение для сдерживания российских атак, поощрения других европейских стран также присылать войска и обеспечение многонациональных сил ключевыми возможностями, которых недостает европейским вооруженным силам.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что любой план Британии по направлению миротворцев в Украину "будет неприемлем для России". А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не Россия, а Украина будет решать, какие войска будут на ее территории.

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