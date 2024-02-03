США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану с производством 'Шахедов': что известно

В Соединенных Штатах Америки ввели санкции против компаний, поставляющих материалы и чувствительные технологии для программ Ирана по баллистическим ракетам и беспилотникам. В частности, речь идет и о БПЛА типа Shahed, которыми войска государства-агрессора ежедневно атакуют города Украины.

Видео дня

Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщили в министерстве финансов США. Как отмечается, базирующиеся в Иране и Гонконге компании, против которых ввели санкции, действовали как тайные закупочные организации.

Речь идет о пяти предприятиях, которые проводили закупки для компаний Hamed Dehghan и Pishtan Kavosh Gosar Bohta, уже находящихся под санкциями США. В частности, это:

– компания FYIT из Гонконга;

– компания Duling Technology из Гонконга;

– компания Advantage Trading из Гонконга;

– компания NSMI из Ирана;

– компания COPC из Гонконга.

Заместитель главы американского ведомства Брайан Нельсон заявил, что Иран продолжает распространять свое оружие, нацеленное на военных США.

"Мы будем использовать все инструменты, чтобы разрушить незаконные сети закупок, которые поставляют компоненты для этих систем вооружения", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года Штаты ввели санкции против группы лиц и компаний, связанных с разработкой Ираном баллистических ракет и БПЛА. Речь идет о компаниях, базировавшихся в Иране, Китае, Гонконге и Венесуэле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Oboz.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!