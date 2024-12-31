США ввели санкции против Ирана и России за вмешательство в выборы

Министерство финансов Соединенных Штатов 31 декабря 2024 г. ввело санкции в отношении ряда организаций, аффилированных с Главным разведывательным управлением России и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Поводом для этого послужила попытка указанных организаций вмешательства в американские выборы 2024 года.

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Как отмечает Минфин США, под санкции попал Центр производства когнитивного дизайна, связанный с КСИР Ирана и связанный с ГРУ московский "Центр геополитической экспертизы", причем последний для вмешательства в выборы использовал искусственный интеллект.

"Правительства Ирана и России атаковали наши избирательные процессы и институты и стремились разделить американский народ с помощью целенаправленных кампаний по дезинформации. США будут оставаться бдительными в борьбе против врагов, которые могут подорвать нашу демократию", – заявил и.о. заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финразведки Брэдли Смит.

Указанный " Центр геополитической экспертизы " (организация была основана российским идеологом Александром Дугиным), как утверждают в Минфине США, "непосредственно сотрудничает с подразделением ГРУ, отвечающим за диверсии против Запада", а его руководитель "Валерий Коровин был причастен к попыткам вмешательства в президентские выборы".

В частности, именно "Центр геополитической экспертизы" стоял за распространением в соцсетях фейковых видео, сгенерированных искусственным интеллектом, и манипулятивным видео, которое очерняло кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолца.

"По указанию и финансовой поддержке ГРУ Центр и его персонал использовали генеративные инструменты искусственного интеллекта для быстрого создания дезинформации, которая распространялась в обширной сети веб-сайтов, предназначенных для имитации законных новостных изданий", – отметили в министерстве.

Утверждается, что ГРУ финансировало как дугинскую организацию, так и сеть его американских посредников "для создания и поддержки своего сервера с ИИ, поддержки сети по крайней мере 100 веб-сайтов и аренды квартиры, где размещен сервер".

"Коровин играл ключевую роль в координации финансовой поддержки ГРУ своим сотрудникам и американским посредникам", – уточнили в министерстве.

Относительно Центра производства когнитивного дизайна, связанного с КСИР Ирана, утверждается, что как минимум с 2023 года организация "планировала операции влияния, направленные на разжигание социально-политической напряженности среди американского электората накануне выборов".

В частности, речь идет о "кражах и раскрытии частной информации, направленных на влияние на избирательный процесс в США".

Как сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе намерены ввести санкции против российского "теневого танкерного флота". Это станет ответом ЕС на повреждение кабелей электроснабжения и передачи данных в Балтийском море судном, которое является частью этого флота.

В то же время ЕС и 12 стран Северной Европы намерены усиливать контроль за "теневым" флотом России. Новые меры предусматривают проверки страховых документов, санкции и задержания судов, нарушающих международные нормы.

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