США в ОБСЕ заявили, что Украине и России пора 'сделать сложный выбор' и прекратить боевые действия

Поверенная в делах постоянного представителя США при ООН Дороти Ши заявила, для Украины и России "пришло время сделать сложный выбор". Этот выбор, по словам американской дипломатки, означает, что страны должны прекратить боевые действия.

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Без этого добиться соглашения о завершении войны "будет тяжело". Об этом Ши сказала на заседании Совбеза ООН 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, передает Укринформ.

"Мы осознаем, что достичь соглашения будет сложно, но для России и Украины пора сделать трудный выбор и прекратить боевые действия", – заявила Ши.

Представительница Соединенных Штатов напомнила заявления главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости достичь крепкого мира. По ее словам, Вашингтон в течение трех лет войны поддерживал "тесный контакт" с украинскими властями.

При этом российское полномасштабное вторжение России в Украину американский дипломат назвала "конфликтом".

"На прошлой неделе мы также начали прямой диалог с Россией. И, как заявил госсекретарь Рубио после переговоров в Эр-Рияде, Соединенные Штаты и Россия обязались вести переговоры по прекращению конфликта", – сказала Ши.

Она отметила, что перемирие должно быть "долговременным и приемлемым для всех привлеченных сторон".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Совбез ООН принял американскую резолюцию по "миру в Украине". В то же время, российскую поправку о "прекращении украинского конфликта" путем устранения "его первопричин" не учли.

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