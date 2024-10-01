США сосредоточены на дальнейшем укреплении НАТО: в Белом доме рассказали о роли Байдена в этом процессе

В Белом доме говорят, что Соединенные Штаты Америки продолжат сосредотачиваться на дальнейшем усилении Североатлантического альянса. Укрепление НАТО необходимо на фоне агрессии РФ против Украины и угроз для европейских союзников.

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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что президент США Джо Байден, несомненно, смог сделать НАТО сильнее благодаря своему лидерству.

"Именно на этом мы будем сосредотачиваться дальше", – сказала представитель администрации США. Она также напомнила о присоединении к альянсу Финляндии и Швеции в 2023 и 2024 годах соответственно.

Жан-Пьер отметила, что усиление НАТО важно на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам, Альянс стал мощным настолько, что Путин не мог представить раньше.

Кроме того, представитель Белого дома заверила, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, которая борется за свой суверенитет и демократию.

Ранее украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов отметил, что от решений президента США Джо Байдена, которому украинский коллега Владимир Зеленский представил свой план победы, зависит будущее не только Украины. Речь идет и о всей Европе и НАТО – если Запад отступит, Москва будет вытеснять Североатлантический союз за пределы 1997 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб уверен, что Украина в будущем станет членом Североатлантического Альянса, но это точно произойдет после окончания войны с Россией. Однако, прежде чем стать членом НАТО, Киев должен договориться о гарантиях безопасности и вступить в Евросоюз.

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