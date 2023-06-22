США следят за ситуацией, но пока не видят смысл реагировать: в Вашингтоне прокомментировали размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
Соединенные Штаты продолжают следить за развитием событий вокруг соглашения России и Белоруссии о перемещении тактического ядерного оружия. Однако США до сих пор не видят необходимости реагировать, меняя расстановку собственных ядерных сил в ответ.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател в среду, 21 июня во время прессбрифинга в Вашингтоне.
Он ответил на вопросы, касающиеся ядерной угрозы со стороны РФ, а также высказываний президента Байдена по этому поводу.
"Мы видели сообщения о соглашении между Россией и Беларусью и продолжим активно следить за ситуацией, ее развитием и последствиями", – цитирует слова представителя Госдепа "Укринформ".
Пока США не видят смысла реагировать, отметил Пател.
"Мы не видели никакой причины, чтобы менять позицию наших собственных ядерных сил", – подчеркнул представитель Госдепа.
Кроме того, Ведант Пател напомнил позицию США, которую в частности высказывал президент Байден, что риторика Кремля в отношении ядерного оружия безрассудна и безответственна.
"Это также подчеркивает лицемерие президента Путина в этом вопросе", – отметил представитель Госдепартамента США.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден считает реальной угрозой использования Россией ядерного оружия. По его мнению, президент РФ после "совершенно безответственного" размещения тактического ядерного оружия в Беларуси вполне может отдать приказ о его использовании.
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