США скрыли авиаудары, в результате которых погибли 60 жителей Сирии – NYT

София Закревская
София Закревская
Мир
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США скрыли авиаудары, в результате которых погибли 60 жителей Сирии – NYT

В США скрывали данные об авиаударах по сирийскому городу Аль-Багхуз Фавкани на границе с Ираком 18 марта 2019 года. Тогда из-за взрыва трех бомб, которые сбросил американский штурмовик F-15E, погибли 64 человека – женщины и дети.

Об этом сказано в материале The New York Times. Журналисты обратились к Центральному командованию США, которое курировало американские воздушные операции в Сирии, предоставив свои данные. После этого военные впервые признали, что удары были нанесены, и назвали их оправданными.

Место авиаудара.
Видео дня

В командовании также добавили, что тогда погибли 80 человек: 16 боевиков и 4 мирных жителя. Насчет остальных 60 человек точно не установлено, было ли это гражданское население, так как в Исламском государстве за оружие иногда брались и женщины, и дети.

В издании подчеркнули, что если бы все 64 погибших были признаны мирными жителями, авиаудары по Багхузу заняли бы третье место среди всех остальных по количеству жертв среди гражданского населения.

Последствия войны в Сирии.

Генеральный инспектор министерства обороны США начинал расследование данного инцидента. Однако в его отчете в итоге не было упоминания об этих авиаударах. Это значит, что независимое расследование возможного военного преступления не было проведено, никого не привлекли к ответственности.

Город, где сбросили бомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили о нападении на американский форпост на юге Сирии, прогремел взрыв. Предварительно, был задействован беспилотник.

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