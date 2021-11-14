США скрыли авиаудары, в результате которых погибли 60 жителей Сирии – NYT

В США скрывали данные об авиаударах по сирийскому городу Аль-Багхуз Фавкани на границе с Ираком 18 марта 2019 года. Тогда из-за взрыва трех бомб, которые сбросил американский штурмовик F-15E, погибли 64 человека – женщины и дети.

Об этом сказано в материале The New York Times. Журналисты обратились к Центральному командованию США, которое курировало американские воздушные операции в Сирии, предоставив свои данные. После этого военные впервые признали, что удары были нанесены, и назвали их оправданными.

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В командовании также добавили, что тогда погибли 80 человек: 16 боевиков и 4 мирных жителя. Насчет остальных 60 человек точно не установлено, было ли это гражданское население, так как в Исламском государстве за оружие иногда брались и женщины, и дети.

В издании подчеркнули, что если бы все 64 погибших были признаны мирными жителями, авиаудары по Багхузу заняли бы третье место среди всех остальных по количеству жертв среди гражданского населения.

Генеральный инспектор министерства обороны США начинал расследование данного инцидента. Однако в его отчете в итоге не было упоминания об этих авиаударах. Это значит, что независимое расследование возможного военного преступления не было проведено, никого не привлекли к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили о нападении на американский форпост на юге Сирии, прогремел взрыв. Предварительно, был задействован беспилотник.