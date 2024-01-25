США расследуют падение Ил-76 во взаимодействии с Украиной – Госдеп

Соединенные Штаты в тесном взаимодействии с Украиной проводят расследование крушения Ил-76 в Белгородской области, чтобы установить все факты авиатрощи. В то же время, Российская Федерация делает все, чтобы усложнить возможность проверки данных.

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Об этом в четверг, 25 января, заявил на брифинге в Вашингтоне заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател. Он подчеркнул, что провести проверку с участием российской стороны "невероятно тяжело".

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими коллегами в украинском правительстве, чтобы выяснить факты", – сказал Пател.

Представитель Госдепа напомнил, что президент Владимир Зеленский призвал провести международное расследование авиакатастрофы, а также статус украинских военнопленных.

В то же время Пател отметил, что взаимодействовать с российской стороной в этом вопросе очень трудно, поскольку российское правительство делает все, чтобы усложнить возможность проверки фактов, а полагаться на хоть какое независимое освещение ситуации невозможно, ведь в России просто отсутствуют свободные СМИ.

"Поэтому на сегодняшний день мы просто продолжаем поддерживать тесную связь с украинским правительством, чтобы установить факты и выяснить, что именно произошло", – сказал Пател.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ряд украинских экспертов уже разоблачили ложь России о крушении Ил-76. Так, Александр Коваленко подчеркнул, что заявления российского минобороны об "украинских военнопленных" на борту – это фейк, ведь на фото с места его падения не видно тел "десятков человек", якобы летевших этим рейсом.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что на видео с места падения Ил-76 не видно останков человеческих тел, а в местный морг в Белгороде доставили только пять трупов, что соответствует количеству личного состава экипажа.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание, что в обнародованном российскими пропагандистами списке украинских военнопленных, якобы находившихся на борту сбитого самолета Ил-76, есть имена украинских бойцов, которых уже обменяли ранее.

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