США провели испытания подводного океанского дрона: фото

В США прошли первые испытания крупного подводного океанского дрона. В общем, испытания были разделены на несколько этапов.

Об этом сообщает Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США. Прототип этого дрона, разработанного компанией Northrop Grumman, успешно завершил полномасштабные испытания у побережья Южной Калифорнии.

Испытания, продолжавшиеся с февраля по март 2024, были разделены на несколько этапов для демонстрации работоспособности и подтверждения соответствующих характеристик дрона.

Доктор Кайл Вернер, руководитель программы Manta Ray DARPA, отметил, что успешные испытания подтвердили готовность дрона к использованию в реальных операциях после быстрой сборки с модульных компонентов в полевых условиях.

"Наше успешное полномасштабное испытание Manta Ray подтверждает готовность дрона использоваться в реальных операциях после того, как его быстро собрали в полевых условиях с модульных компонентов", – рассказал он.

Разработка этого подводного дрона направлена на улучшение разведки с возможностью переноса дополнительной полезной нагрузки, включая грузы или вооружение.

Ввиду того, что Manta Ray предназначена для использования в океанских зонах, она имеет значительную дальность плавания и обеспечивает полную стабильность при сильных морских волнах. Специалисты из PacMar Technologies планируют провести дальнейшие испытания дрона в течение 2024-2025 годов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero. Компания уже объявила о запуске новейшей линейки беспилотников для укрепления обороноспособности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В настоящее время в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

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