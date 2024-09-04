США продолжат оказывать помощь Украине после завершения финансового года – Госдеп

В Государственном департаменте США заверили, что Вашингтон продолжит оказывать Украине постоянную военную помощь после того, как завершится финансовый год. Она будет поступать в рамках выделенного финансирования.

Видео дня

Об этом заявил 3 сентября представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во время брифинга в Вашингтоне. Он заверил, что США продолжат поддержку Украины в следующем финансовом году.

Миллера спросили, будет ли США делать шаги, чтобы сохранить доступными 6,2 млрд. выделенной поддержки Украине после завершения финансового года.

"Я не буду обсуждать никаких действий до того, как мы их предпримем. Но я думаю, вы постоянно видели со стороны этой администрации одну вещь – постоянные поставки летального вооружения Украине в течение этой войны. И так будет продолжаться", – подчеркнул представитель Госдепа США.

Он добавил, что усилия, прилагаемые Белым домом для поддержки Украины и выделенные миллиардные суммы, свидетельствуют о преданности администрации Байдена помощи украинцам.

Следует отметить, что финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября. Для переноса остаточных средств выделенного пособия на следующий финансовый год, Белый дом должен подать соответствующий запрос на утверждение Конгресса.

Напомним, в апреле этого года президент США Джо Байден подписал закон, позволивший выделить в поддержку Украины более 60 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Соединенные Штаты продолжат укреплять противовоздушную оборону Украины. В ближайшие недели США направят больше военной помощи Киеву.

США приблизились к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые смогут достигать глубины России. Тем не менее, Киев должен дождаться нескольких месяцев, поскольку американская сторона еще решает технические детали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!