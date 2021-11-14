Случилось две важные вещи в международной политике и дипломатии, которые вполне могут аукнуться Кремлю совершенно неожиданным образом.

Вещь первая

США пошли на беспрецедентный шаг — обнародовали детали "приватных" переговоров, которые недавно вел Директор ЦРУ и доверенная особа Президента США Уильям Бернс в ходе своего недавнего и внезапного визита в Москву с господином Патрушевым — одним из столпов нынешнего кремлевского режима.

Сделали это американцы путем интервью помощницы нынешнего главы Госдепа Энтони Блинкена по Европе и Евразии Карен Донфрид, входившей в состав американской делегации, информационному агентству Ассошиэйтед Пресс.

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Как оказалось, месье Патрушев, как "лучший друг всех российских волейболистов", имел честь и возможность лично ознакомится с американскими предупреждениями Кремлю на счет его, скажем так, "не совсем стандартной" военной активности неподалеку украинской границы. По словам Карен Донфрид, Директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них донести", а "российские официальные лица были уведомлены о возможных последствиях за свою необычную военную активность вблизи Украины".

Дословно этого выглядело так: "Мы будем продолжать тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной"; "Каждый раз, когда мы видим подозрительную военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовут серьезную обеспокоенность и реакцию у США".

Это напрочь опровергло разгоняемые информационными подразделениями российских специальных служб тезисы и нарративы о настоящих целях визита Директора ЦРУ в Москву. Никаких "предложений о торговле Украиной" или там "стремления достичь понимания по украинскому вопросу" и близко не было.

На самом деле, Кремль недвусмысленно и вполне доходчиво предупредили, что малейшие поползновения в сторону "ликвидации украинской государственности и территориального суверенитета", о которых в последнее время любят порассуждать в российском МИДе или в других официальных местах нынешнего кремлевского режима, а так же на их ведущих пропагандистских телеканалах, на практике будут означать запредельную стоимость для Кремля.

Другими словами, все эти российские якобы оппозиционные эксперты, политологи и прочие "комментаторы", начиная с "Генерала СВР", заканчивая "подпольными" ютубовскими блогерами, сознательно и вполне целенаправленно врали, когда вещали о "вот-вот должном произойти размене Украины на… еще что-то (например, на Афганистан)".

Оно и понятно, "ври, да знай меру". Собственно, затем США и пошли на обнародование деталей визита Директора ЦРУ в Москву. Агрессивная информационная кампания Кремля на тему "смотрите, как мы делим с американцами мир" явно не вписывается в реальную и настоящую стратегию нынешней американской администрации. Тем более, когда с Кремлем НИКТО и НИЧЕГО делить совсем не собирается.

Ну и вещь вторая

Которая, по своей сути, фактически означает тотальный провал всей последней, "модернизированной" донбасской стратегии Кремля, по крайней мере, в оценке нынешней администрации Белого дома.

Временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время очередного заседания Постоянного совета этой организации в Вене весьма недвусмысленно и весьма лапидарно обозначила реальное отношение нынешней американской администрации к российским жалобам на "агрессивное поведение Киева на Донбассе" с одновременным практическим нагнетанием Россией обстановки вокруг Донбасса.

"Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля на протяжении предыдущих месяцев, необоснованная и опасно провокационная. Главное препятствие миру — Россия".

"Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение".

"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины".

Как видим, восприятие нынешней американской администрацией войны на Донбассе намного ближе к украинской позиции, нежели к кремлевским измышлениям о "гражданской войне", о "неучастии России в этом конфликте", о "сознательном нагнетании Украиной эскалации на Донбассе" и прочим лукавым уверткам.

Что это может означать на практике? Да все что угодно. От поставки дополнительной партии ПТРК "Джэвлин" в Украину, до очередной порции "говорильни". Но нельзя не признать очевидного факта — в Кремле могут до потери пульса мечтать о "ликвидации украинской государственности", но стоить это ТЕПЕРЬ будет им весьма и весьма дорого, причем ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ. И что самое интересное — до Кремля эту мысль доводят уже практически открытым текстом.

Дело за малым — повысить уровень вменяемости кремлевского синклита, а вот с этим ПОКА наблюдаются явные и недвусмысленные трудности. Но может итоги последнего визита Министра иностранных дел Украины в США и его переговоров в штаб-квартире НАТО помогут с этой проблемой?